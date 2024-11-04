Эксперт рассказал, когда Россия нанесет поражение Западу на Украине
Караганов: РФ за 2 года нанесет поражение Западу на Украине, обеспечив уход США
Военнослужащие Инженерных войск ВС России. Архивное фото
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов предположил, что Россия в ближайшие два года нанесёт поражение Западу на Украине, обеспечив спокойный уход США на позиции нормальной великой державы.
По его словам, нынешняя социально-экономическая модель, которая доминирует в мире, устарела. С одной стороны, выразил мнение эксперт, растёт потребление, с другой - наблюдается "деградация человечества". Караганов считает, что расширение потребления в условиях классического империализма ведёт к либеральным войнам, решить которые удастся только повышением роли ядерного сдерживания, это же поможет избежать Третьей мировой войны - на период от 15 до 20 лет. Наравне с этим, считает эксперт, противоречия между новыми континентами и странами будут продолжаться. Подобное переживала Индия и Китай, а также старый Запад, который теряя свои позиции, отчаянно бросился в контратаку - сначала на Китай, а после на Россию.
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"Внимание было переключено на Россию с тем, чтобы сломать Россию, поскольку де-факто мы являемся повивальной бабкой подъёма мирового большинства, освобождения мирового большинства, военно-стратегическим стержнем, так распорядилась история. Мы сейчас проживаем этот острый период, я надеюсь что в ближайшие два года мы нанесём поражение Западу на Украине, естественно также надеюсь, это мы сделаем это без применения крайних методов и обеспечим, и это очень важная цель, которая не только российская, но и цель наверно всех нас - обеспечим спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй Мировой войны", - сказал Караганов на сессии "Договорённость или столкновение? Что скорее разрешит разногласия в эпоху после глобализации", которая состоялась в рамках заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Говоря о Евросоюзе, он отметил, что РФ значительной степени является европейской страной, однако Европа исчерпала свой потенциал, "мы видим что она безумна", заключил Караганов.
Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI век".