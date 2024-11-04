https://ria.ru/20241104/karaganov-1981847209.html

Эксперт рассказал, когда Россия нанесет поражение Западу на Украине

Эксперт рассказал, когда Россия нанесет поражение Западу на Украине - РИА Новости, 04.11.2024

Эксперт рассказал, когда Россия нанесет поражение Западу на Украине

Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:47

2024-11-04T22:47

2024-11-04T22:47

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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов предположил, что Россия в ближайшие два года нанесёт поражение Западу на Украине, обеспечив спокойный уход США на позиции нормальной великой державы. По его словам, нынешняя социально-экономическая модель, которая доминирует в мире, устарела. С одной стороны, выразил мнение эксперт, растёт потребление, с другой - наблюдается "деградация человечества". Караганов считает, что расширение потребления в условиях классического империализма ведёт к либеральным войнам, решить которые удастся только повышением роли ядерного сдерживания, это же поможет избежать Третьей мировой войны - на период от 15 до 20 лет. Наравне с этим, считает эксперт, противоречия между новыми континентами и странами будут продолжаться. Подобное переживала Индия и Китай, а также старый Запад, который теряя свои позиции, отчаянно бросился в контратаку - сначала на Китай, а после на Россию. "Внимание было переключено на Россию с тем, чтобы сломать Россию, поскольку де-факто мы являемся повивальной бабкой подъёма мирового большинства, освобождения мирового большинства, военно-стратегическим стержнем, так распорядилась история. Мы сейчас проживаем этот острый период, я надеюсь что в ближайшие два года мы нанесём поражение Западу на Украине, естественно также надеюсь, это мы сделаем это без применения крайних методов и обеспечим, и это очень важная цель, которая не только российская, но и цель наверно всех нас - обеспечим спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй Мировой войны", - сказал Караганов на сессии "Договорённость или столкновение? Что скорее разрешит разногласия в эпоху после глобализации", которая состоялась в рамках заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Говоря о Евросоюзе, он отметил, что РФ значительной степени является европейской страной, однако Европа исчерпала свой потенциал, "мы видим что она безумна", заключил Караганов. Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI век".

https://ria.ru/20241104/voyna-1981788661.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, украина, сша, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ)