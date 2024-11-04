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Эксперт рассказал, когда Россия нанесет поражение Западу на Украине - РИА Новости, 04.11.2024
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22:47 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/karaganov-1981847209.html
Эксперт рассказал, когда Россия нанесет поражение Западу на Украине
Эксперт рассказал, когда Россия нанесет поражение Западу на Украине - РИА Новости, 04.11.2024
Эксперт рассказал, когда Россия нанесет поражение Западу на Украине
Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:47
2024-11-04T22:47
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов предположил, что Россия в ближайшие два года нанесёт поражение Западу на Украине, обеспечив спокойный уход США на позиции нормальной великой державы. По его словам, нынешняя социально-экономическая модель, которая доминирует в мире, устарела. С одной стороны, выразил мнение эксперт, растёт потребление, с другой - наблюдается "деградация человечества". Караганов считает, что расширение потребления в условиях классического империализма ведёт к либеральным войнам, решить которые удастся только повышением роли ядерного сдерживания, это же поможет избежать Третьей мировой войны - на период от 15 до 20 лет. Наравне с этим, считает эксперт, противоречия между новыми континентами и странами будут продолжаться. Подобное переживала Индия и Китай, а также старый Запад, который теряя свои позиции, отчаянно бросился в контратаку - сначала на Китай, а после на Россию. "Внимание было переключено на Россию с тем, чтобы сломать Россию, поскольку де-факто мы являемся повивальной бабкой подъёма мирового большинства, освобождения мирового большинства, военно-стратегическим стержнем, так распорядилась история. Мы сейчас проживаем этот острый период, я надеюсь что в ближайшие два года мы нанесём поражение Западу на Украине, естественно также надеюсь, это мы сделаем это без применения крайних методов и обеспечим, и это очень важная цель, которая не только российская, но и цель наверно всех нас - обеспечим спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй Мировой войны", - сказал Караганов на сессии "Договорённость или столкновение? Что скорее разрешит разногласия в эпоху после глобализации", которая состоялась в рамках заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Говоря о Евросоюзе, он отметил, что РФ значительной степени является европейской страной, однако Европа исчерпала свой потенциал, "мы видим что она безумна", заключил Караганов. Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI век".
https://ria.ru/20241104/voyna-1981788661.html
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цены на нефть, россия, украина, сша, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ)
Цены на нефть, Россия, Украина, США, Сергей Караганов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт рассказал, когда Россия нанесет поражение Западу на Украине

Караганов: РФ за 2 года нанесет поражение Западу на Украине, обеспечив уход США

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Инженерных войск ВС России
Военнослужащие Инженерных войск ВС России - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие Инженерных войск ВС России. Архивное фото
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов предположил, что Россия в ближайшие два года нанесёт поражение Западу на Украине, обеспечив спокойный уход США на позиции нормальной великой державы.
По его словам, нынешняя социально-экономическая модель, которая доминирует в мире, устарела. С одной стороны, выразил мнение эксперт, растёт потребление, с другой - наблюдается "деградация человечества". Караганов считает, что расширение потребления в условиях классического империализма ведёт к либеральным войнам, решить которые удастся только повышением роли ядерного сдерживания, это же поможет избежать Третьей мировой войны - на период от 15 до 20 лет. Наравне с этим, считает эксперт, противоречия между новыми континентами и странами будут продолжаться. Подобное переживала Индия и Китай, а также старый Запад, который теряя свои позиции, отчаянно бросился в контратаку - сначала на Китай, а после на Россию.
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Вчера, 13:40
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"Внимание было переключено на Россию с тем, чтобы сломать Россию, поскольку де-факто мы являемся повивальной бабкой подъёма мирового большинства, освобождения мирового большинства, военно-стратегическим стержнем, так распорядилась история. Мы сейчас проживаем этот острый период, я надеюсь что в ближайшие два года мы нанесём поражение Западу на Украине, естественно также надеюсь, это мы сделаем это без применения крайних методов и обеспечим, и это очень важная цель, которая не только российская, но и цель наверно всех нас - обеспечим спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй Мировой войны", - сказал Караганов на сессии "Договорённость или столкновение? Что скорее разрешит разногласия в эпоху после глобализации", которая состоялась в рамках заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Говоря о Евросоюзе, он отметил, что РФ значительной степени является европейской страной, однако Европа исчерпала свой потенциал, "мы видим что она безумна", заключил Караганов.
Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI век".
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