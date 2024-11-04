https://ria.ru/20241104/jakutsk-1981767140.html

Якутск впервые принимает марафон "Знание. Первые"

Якутск впервые принимает марафон "Знание. Первые" - РИА Новости, 04.11.2024

Якутск впервые принимает марафон "Знание. Первые"

Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые", мероприятие позволит якутянам получить экспертные ответы на многие вопросы, среди... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:33

2024-11-04T09:33

2024-11-04T09:33

якутск

сергей рязанский

российское общество "знание"

общество

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ЯКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые", мероприятие позволит якутянам получить экспертные ответы на многие вопросы, среди приглашенных гостей в марафоне участвует заместитель командующего войсками Восточного Военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, сообщила РИА Новости заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. В Культурном центре "Сергеляхские огни" города Якутска во вторник стартовали мероприятия Российского общества "Знание". В этом году марафон проводится во всех федеральных округах страны. Мероприятия на региональных площадках пройдут с 4 по 6 ноября. "Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые". Его проведение позволит зрителям республики получить экспертные ответы на многие интересующие вопросы", - сказала она. По словам Балабкиной, среди приглашенных участников марафона заместитель командующего войсками Восточного Военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, олимпийский чемпион Вик Уайлд, летчик-космонавт Сергей Рязанский и другие.

https://ria.ru/20241021/eksperty-1979170088.html

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якутск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

якутск, сергей рязанский, российское общество "знание", общество