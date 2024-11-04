Якутск впервые принимает марафон "Знание. Первые"
Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые"
Вид на город Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые", мероприятие позволит якутянам получить экспертные ответы на многие вопросы, среди приглашенных гостей в марафоне участвует заместитель командующего войсками Восточного Военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, сообщила РИА Новости заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
В Культурном центре "Сергеляхские огни" города Якутска во вторник стартовали мероприятия Российского общества "Знание".
В этом году марафон проводится во всех федеральных округах страны. Мероприятия на региональных площадках пройдут с 4 по 6 ноября.
"Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые". Его проведение позволит зрителям республики получить экспертные ответы на многие интересующие вопросы", - сказала она.
По словам Балабкиной, среди приглашенных участников марафона заместитель командующего войсками Восточного Военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, олимпийский чемпион Вик Уайлд, летчик-космонавт Сергей Рязанский и другие.
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