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Якутск впервые принимает марафон "Знание. Первые" - РИА Новости, 04.11.2024
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09:33 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/jakutsk-1981767140.html
Якутск впервые принимает марафон "Знание. Первые"
Якутск впервые принимает марафон "Знание. Первые" - РИА Новости, 04.11.2024
Якутск впервые принимает марафон "Знание. Первые"
Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые", мероприятие позволит якутянам получить экспертные ответы на многие вопросы, среди... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:33
2024-11-04T09:33
якутск
сергей рязанский
российское общество "знание"
общество
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ЯКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые", мероприятие позволит якутянам получить экспертные ответы на многие вопросы, среди приглашенных гостей в марафоне участвует заместитель командующего войсками Восточного Военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, сообщила РИА Новости заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. В Культурном центре "Сергеляхские огни" города Якутска во вторник стартовали мероприятия Российского общества "Знание". В этом году марафон проводится во всех федеральных округах страны. Мероприятия на региональных площадках пройдут с 4 по 6 ноября. "Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые". Его проведение позволит зрителям республики получить экспертные ответы на многие интересующие вопросы", - сказала она. По словам Балабкиной, среди приглашенных участников марафона заместитель командующего войсками Восточного Военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, олимпийский чемпион Вик Уайлд, летчик-космонавт Сергей Рязанский и другие.
https://ria.ru/20241021/eksperty-1979170088.html
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якутск, сергей рязанский, российское общество "знание", общество
Якутск, Сергей Рязанский, Российское общество "Знание", Общество
Якутск впервые принимает марафон "Знание. Первые"

Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые"

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые", мероприятие позволит якутянам получить экспертные ответы на многие вопросы, среди приглашенных гостей в марафоне участвует заместитель командующего войсками Восточного Военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, сообщила РИА Новости заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
В Культурном центре "Сергеляхские огни" города Якутска во вторник стартовали мероприятия Российского общества "Знание".
Российский флаг на Красной площади. - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Более 80 экспертов расскажут о достижениях РФ на марафоне "Знание.Первые"
21 октября, 18:11
В этом году марафон проводится во всех федеральных округах страны. Мероприятия на региональных площадках пройдут с 4 по 6 ноября.
"Якутск впервые принимает просветительский марафон "Знание. Первые". Его проведение позволит зрителям республики получить экспертные ответы на многие интересующие вопросы", - сказала она.
По словам Балабкиной, среди приглашенных участников марафона заместитель командующего войсками Восточного Военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, олимпийский чемпион Вик Уайлд, летчик-космонавт Сергей Рязанский и другие.
Презентация экипировки VIII Игр Дети Азии - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии"
1 июня, 19:25
 
ЯкутскСергей РязанскийРоссийское общество "Знание"Общество
 
 
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