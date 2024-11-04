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Посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию - РИА Новости, 04.11.2024
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04:04 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/izolyatsiya-1981751377.html
Посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию
Посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию - РИА Новости, 04.11.2024
Посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию
Великобритания хочет добиться дипломатической изоляции России, однако саммит стран БРИКС в Казани продемонстрировал, что многие другие страны не разделяют таких РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T04:04
2024-11-04T04:04
россия
казань
лондон
андрей келин
дмитрий чернышенко
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Великобритания хочет добиться дипломатической изоляции России, однако саммит стран БРИКС в Казани продемонстрировал, что многие другие страны не разделяют таких намерений, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Международное сообщество состоит не только из стран Запада… Вы могли видеть (представителей - ред.) 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие. Так что, никто не пытается изолировать нас дипломатически, за исключением, конечно, Великобритании, которая так поступает", - сказал посол в интервью британскому телевидению. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что саммит показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241104/patriarkh_kirill-1981743068.html
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россия, казань, лондон, андрей келин, дмитрий чернышенко, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Казань, Лондон, Андрей Келин, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию

Посол в Британии Келин: Лондон хочет добиться дипломатической изоляции Москвы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Великобритания хочет добиться дипломатической изоляции России, однако саммит стран БРИКС в Казани продемонстрировал, что многие другие страны не разделяют таких намерений, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Международное сообщество состоит не только из стран Запада… Вы могли видеть (представителей - ред.) 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие. Так что, никто не пытается изолировать нас дипломатически, за исключением, конечно, Великобритании, которая так поступает", - сказал посол в интервью британскому телевидению.
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БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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РоссияКазаньЛондонАндрей КелинДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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