СМИ: Иран планирует применить более мощные боеголовки для атаки на Израиль
WSJ: Иран может применить более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль
© AP Photo / Iranian ArmyВоенные учения на юге Ирана
© AP Photo / Iranian Army
Военные учения на юге Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Иран может пустить в ход более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль по сравнению с предыдущими атаками, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как заявили изданию неназванные иранские и арабские чиновники, власти Ирана не планируют ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками, как это было в предыдущих атаках. По их словам, любые ракеты, используемые в данном случае, будут иметь более мощные боеголовки.
"Иран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия",- сообщили изданию иранские и арабские чиновники, проинформированные о планах властей.
Как добавили Wall Street Journal иранские и арабские чиновники, Иран сообщил арабским дипломатам, что в ответной атаке будет задействована обычная армия страны. По данным издания, привлечение регулярной армии не означает, что будут развернуты иранские войска, но то, что военизированный Корпус стражей исламской революции (КСИР), который обычно занимается вопросами безопасности Израиля, в этом случае "не будет действовать в одиночку". Издание отмечает со ссылкой на еще одного неназванного иранского чиновника, что Иран может использовать территорию Ирака для части операции и, скорее всего, нанесет удары по израильским военным объектам, "но гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз".
"Наши военные потеряли людей, поэтому им необходимо совершить ответную атаку", - цитирует издание неназванного иранского чиновника.
Другой неназванный иранский чиновник назвал выборы президента в США еще одним фактором, влияющим на ответный удар Ирана по Израилю. По его словам, Иран не хотел бы повлиять на результаты выборов с помощью своей атаки.
В субботу портал Axios со ссылкой на источники писал о том, что США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана.
Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль и Вашингтон обязательно получат ответ на те свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления.
Армия Израиля ранее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
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