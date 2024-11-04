https://ria.ru/20241104/indiya-1981803234.html

В Индии разбился истребитель МиГ-29

В Индии разбился истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 04.11.2024

В Индии разбился истребитель МиГ-29

Самолет МиГ-29 ВВС Индии в понедельник потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС страны в соцсети РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:44

2024-11-04T15:44

2024-11-04T15:44

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миг-29

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя - РИА Новости. Самолет МиГ-29 ВВС Индии в понедельник потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС страны в соцсети Х. "Самолет МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение около Агры во время планового учебного полета сегодня после того, как столкнулся с системной неисправностью. Пилот маневрировал, чтобы не нанести ущерба жизни или имуществу на земле, прежде чем благополучно катапультировался", - говорится в сообщении. ВВС Индии приказали провести расследование, чтобы установить причину аварии. МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах.

https://ria.ru/20241023/istrebitel-1979450642.html

https://ria.ru/20240523/bak-1947815999.html

агра

индия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, агра, ввс индии, миг-29, индия