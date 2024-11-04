Рейтинг@Mail.ru
В Индии разбился истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/indiya-1981803234.html
В Индии разбился истребитель МиГ-29
В Индии разбился истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 04.11.2024
В Индии разбился истребитель МиГ-29
Самолет МиГ-29 ВВС Индии в понедельник потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС страны в соцсети РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:44
2024-11-04T15:44
в мире
агра
ввс индии
миг-29
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862871209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26ad271e1da5389b13737ba99969604b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя - РИА Новости. Самолет МиГ-29 ВВС Индии в понедельник потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС страны в соцсети Х. "Самолет МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение около Агры во время планового учебного полета сегодня после того, как столкнулся с системной неисправностью. Пилот маневрировал, чтобы не нанести ущерба жизни или имуществу на земле, прежде чем благополучно катапультировался", - говорится в сообщении. ВВС Индии приказали провести расследование, чтобы установить причину аварии. МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах.
https://ria.ru/20241023/istrebitel-1979450642.html
https://ria.ru/20240523/bak-1947815999.html
агра
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862871209_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_ec930ad2302f1bb83d3c22f19136f113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, агра, ввс индии, миг-29, индия
В мире, Агра, ВВС Индии, МиГ-29, Индия
В Индии разбился истребитель МиГ-29

В Индии во время учебного полета разбился МиГ-29, пилот катапультировался

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя - РИА Новости. Самолет МиГ-29 ВВС Индии в понедельник потерпел крушение во время планового учебного полета, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба ВВС страны в соцсети Х.
"Самолет МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение около Агры во время планового учебного полета сегодня после того, как столкнулся с системной неисправностью. Пилот маневрировал, чтобы не нанести ущерба жизни или имуществу на земле, прежде чем благополучно катапультировался", - говорится в сообщении.
Истребитель вооруженных сил Бразилии F-5 над Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Бразилии разбился истребитель
23 октября, 01:46
ВВС Индии приказали провести расследование, чтобы установить причину аварии.
МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета
23 мая, 10:06
 
В миреАграВВС ИндииМиГ-29Индия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала