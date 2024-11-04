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Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО

Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО - РИА Новости, 04.11.2024

Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО

Клирик Казанского собора на Красной площади, священник Геннадий Бочаров рассказал РИА Новости, как чудо от обретенной Московской Казанской иконы Божией Матери,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:51

2024-11-04T11:51

2024-11-04T11:51

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праздник казанской иконы божией матери

религия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Клирик Казанского собора на Красной площади, священник Геннадий Бочаров рассказал РИА Новости, как чудо от обретенной Московской Казанской иконы Божией Матери, переданной патриархом Московским и всея Руси в храм, спасла жизнь воина СВО. День Казанской иконы Божией Матери отмечает Русская православная церковь 4 ноября. В этот день в России отмечается День народного единства, празднование установлено в честь избавления Москвы от польских интервентов в 1612 году. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в мае объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, представленной им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского. В 2023 году 4 ноября патриарх Кирилл передал вновь обретенную икону 1580 года в Казанский храм на Красной площади, откуда образ пропал в 1918 году и считался утерянным. "Все наши прихожане с нетерпением ждут возвращения этой великой святыни (из всероссийского крестного хода)... Часто приходиться слышать, что то или иное чудо от Царицы Небесной происходило. Например, пришла женщина и говорит: "Сын у меня сейчас воюет, я молилась перед Казанской иконой Божией Матери, и сыну было явление Царицы Небесной, которая спасла его от неминуемой смерти", - рассказал священник. Он назвал "Божием чудом" обретение древнего намоленного образа, "перед которым молились наши благочестивые предки и всегда слышали добрый отклик Царицы Небесной". "Когда прикладываешься к великой святыне, ощущаешь присутствие Богородицы рядом, ее помощь. Когда образ оказался в нашем соборе, мы стали с особым вниманием к нему относиться, многие наши прихожане и многочисленные паломники ощущали помощь и защиту Царицы Небесной", - рассказал клирик. Он отметил, что люди приезжают поклониться иконе Казанской Богоматери из других городов. "Конечно, нам было тяжело, что образ Царицы Небесной покинул нас на какое-то время, но мы понимаем, что в других городах православные люди тоже хотят помолиться перед чудотворным образом", - рассказал клирик. По словам священника, планируется, что Казанская икона Божией Матери будет принесена в Казанский храм 4 ноября после службы в Успенском соборе Кремля, которую возглавит патриарх Кирилл. По преданию, в 1579 году, в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же день в Церкви празднуют обретение иконы). На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона. В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от польских интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм на Красной площади в Москве. В 1918 году Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы. Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани - вплоть до ее похищения в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой - продали.

https://ria.ru/20241104/ikona-1981411720.html

https://ria.ru/20240526/ikona-1948469511.html

https://ria.ru/20240506/krestnyy-1944212236.html

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Дарья Буймова

москва, казань, россия, русская православная церковь, праздник казанской иконы божией матери , религия