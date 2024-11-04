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Матвиенко отметила окончательное формирование новой российской идентичности - РИА Новости, 04.11.2024
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00:22 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/identichnost-1981742862.html
Матвиенко отметила окончательное формирование новой российской идентичности
Матвиенко отметила окончательное формирование новой российской идентичности - РИА Новости, 04.11.2024
Матвиенко отметила окончательное формирование новой российской идентичности
Новая российская идентичность сложилась окончательно, в ее основе лежит принятие большинством граждан стратегических целей РФ, заявила председатель Совета... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:22
2024-11-04T00:22
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новая российская идентичность сложилась окончательно, в ее основе лежит принятие большинством граждан стратегических целей РФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "Проявив волю, мы вновь двинулись к обретению российской идентичности. Ориентируясь при этом на наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу общую историю. Считаю, что сегодня этот процесс завершён окончательно – новая российская идентичность сложилась, и это неоспоримый факт", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации. Политик отметила, что в политической основе этой идентичности лежат "принятие подавляющим большинством российских граждан наших ясных стратегических целей и в обеспечении суверенитета и безопасности, и в социальном развитии и народосбережении, и в достижении технологического и экономического лидерства нашей страны". "И всё же, именно для нашей страны, с самой большой территорией, с сотнями народностей и национальностей, с множеством конфессий; для России, как она есть – а другой она быть не может – такая сущность как единство – главный и определяющий фактор её долгого и непрерывного успешного существования", — подчеркнула председатель СФ.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко отметила окончательное формирование новой российской идентичности

Матвиенко: новая российская идентичность сложилась окончательно

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новая российская идентичность сложилась окончательно, в ее основе лежит принятие большинством граждан стратегических целей РФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
«
"Проявив волю, мы вновь двинулись к обретению российской идентичности. Ориентируясь при этом на наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу общую историю. Считаю, что сегодня этот процесс завершён окончательно – новая российская идентичность сложилась, и это неоспоримый факт", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации.
Политик отметила, что в политической основе этой идентичности лежат "принятие подавляющим большинством российских граждан наших ясных стратегических целей и в обеспечении суверенитета и безопасности, и в социальном развитии и народосбережении, и в достижении технологического и экономического лидерства нашей страны".
"И всё же, именно для нашей страны, с самой большой территорией, с сотнями народностей и национальностей, с множеством конфессий; для России, как она есть – а другой она быть не может – такая сущность как единство – главный и определяющий фактор её долгого и непрерывного успешного существования", — подчеркнула председатель СФ.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссия
 
 
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