Матвиенко отметила окончательное формирование новой российской идентичности
Матвиенко: новая российская идентичность сложилась окончательно
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новая российская идентичность сложилась окончательно, в ее основе лежит принятие большинством граждан стратегических целей РФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
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"Проявив волю, мы вновь двинулись к обретению российской идентичности. Ориентируясь при этом на наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу общую историю. Считаю, что сегодня этот процесс завершён окончательно – новая российская идентичность сложилась, и это неоспоримый факт", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации.
Политик отметила, что в политической основе этой идентичности лежат "принятие подавляющим большинством российских граждан наших ясных стратегических целей и в обеспечении суверенитета и безопасности, и в социальном развитии и народосбережении, и в достижении технологического и экономического лидерства нашей страны".
"И всё же, именно для нашей страны, с самой большой территорией, с сотнями народностей и национальностей, с множеством конфессий; для России, как она есть – а другой она быть не может – такая сущность как единство – главный и определяющий фактор её долгого и непрерывного успешного существования", — подчеркнула председатель СФ.