https://ria.ru/20241104/harris-1981784623.html
Опрос показал одинаковый уровень поддержки Харрис и Трампа у избирателей
Опрос показал одинаковый уровень поддержки Харрис и Трампа у избирателей - РИА Новости, 04.11.2024
Опрос показал одинаковый уровень поддержки Харрис и Трампа у избирателей
Вице-президент США Камала Харрис и экс-лидер страны Дональд Трамп заручаются одинаковой долей поддержки избирателей в преддверии президентских выборов, следует... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:56
2024-11-04T12:56
2024-11-04T12:57
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и экс-лидер страны Дональд Трамп заручаются одинаковой долей поддержки избирателей в преддверии президентских выборов, следует из заключительного опроса, проведенного аналитической компанией Leger для газеты New York Post. По данным опроса, и Харрис, и поддерживаемый газетой Трамп имеют по 49% поддержки респондентов, в то время как 2% выразили намерение проголосовать за альтернативных кандидатов. В то же время оба кандидата также получили равную долю поддержки в вопросе того, кто из них улучшит качество жизни американцев, набрав по 44%. Однако Трамп с 45% высказавшихся за него обошел в вопросе четкости экономической стратегии Харрис с 42%. Опрос проводился с 31 октября по 3 ноября, в нем приняли участие 950 вероятных американских избирателей, погрешность составила 3 процентных пункта. Ранее редакционная коллегия New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на предстоящих выборах главы государства. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.
https://ria.ru/20241104/tramp-1981752265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, огайо, дональд трамп, камала харрис, тим уолц, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Дональд Трамп, Камала Харрис, Тим Уолц, Выборы президента США — 2024
Опрос показал одинаковый уровень поддержки Харрис и Трампа у избирателей
NYP: Харрис и Трамп заручились одинаковой поддержкой избирателей перед выборами
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и экс-лидер страны Дональд Трамп заручаются одинаковой долей поддержки избирателей в преддверии президентских выборов, следует из заключительного опроса, проведенного аналитической компанией Leger для газеты New York Post.
По данным опроса, и Харрис, и поддерживаемый газетой Трамп имеют по 49% поддержки респондентов, в то время как 2% выразили намерение проголосовать за альтернативных кандидатов.
В то же время оба кандидата также получили равную долю поддержки в вопросе того, кто из них улучшит качество жизни американцев, набрав по 44%. Однако Трамп с 45% высказавшихся за него обошел в вопросе четкости экономической стратегии Харрис с 42%.
Опрос проводился с 31 октября по 3 ноября, в нем приняли участие 950 вероятных американских избирателей, погрешность составила 3 процентных пункта.
Ранее редакционная коллегия New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на предстоящих выборах главы государства.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо
Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц
. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.