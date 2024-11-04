https://ria.ru/20241104/harris-1981784623.html

Опрос показал одинаковый уровень поддержки Харрис и Трампа у избирателей

Опрос показал одинаковый уровень поддержки Харрис и Трампа у избирателей - РИА Новости, 04.11.2024

Опрос показал одинаковый уровень поддержки Харрис и Трампа у избирателей

Вице-президент США Камала Харрис и экс-лидер страны Дональд Трамп заручаются одинаковой долей поддержки избирателей в преддверии президентских выборов, следует... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:56

2024-11-04T12:56

2024-11-04T12:57

в мире

сша

огайо

дональд трамп

камала харрис

тим уолц

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_db4aa6c8e506da1512870b42ffa93643.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и экс-лидер страны Дональд Трамп заручаются одинаковой долей поддержки избирателей в преддверии президентских выборов, следует из заключительного опроса, проведенного аналитической компанией Leger для газеты New York Post. По данным опроса, и Харрис, и поддерживаемый газетой Трамп имеют по 49% поддержки респондентов, в то время как 2% выразили намерение проголосовать за альтернативных кандидатов. В то же время оба кандидата также получили равную долю поддержки в вопросе того, кто из них улучшит качество жизни американцев, набрав по 44%. Однако Трамп с 45% высказавшихся за него обошел в вопросе четкости экономической стратегии Харрис с 42%. Опрос проводился с 31 октября по 3 ноября, в нем приняли участие 950 вероятных американских избирателей, погрешность составила 3 процентных пункта. Ранее редакционная коллегия New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на предстоящих выборах главы государства. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.

https://ria.ru/20241104/tramp-1981752265.html

https://ria.ru/20241103/bayden-1981657326.html

сша

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, огайо, дональд трамп, камала харрис, тим уолц, выборы президента сша — 2024