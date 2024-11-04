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Гуцул прокомментировала новое заседание суда по ее делу - РИА Новости, 04.11.2024
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14:17 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/gutsul-1981792898.html
Гуцул прокомментировала новое заседание суда по ее делу
Гуцул прокомментировала новое заседание суда по ее делу - РИА Новости, 04.11.2024
Гуцул прокомментировала новое заседание суда по ее делу
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, комментируя очередное заседание суда по ее делу о возможной причастности к незаконному финансированию партии... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:17
2024-11-04T14:17
в мире
молдавия
гагаузия
россия
майя санду
евгения гуцул
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, комментируя очередное заседание суда по ее делу о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", заявила, что после состоявшихся накануне выборов президента молдавские власти возобновили давление на оппозицию и несогласных. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В понедельник прошел очередное заседание суда. "Утро понедельника началось с нового заседания в суде. Выборы прошли, но действия властей, направленные на подавление лидеров оппозиции и запугивание несогласных, остались неизменными. В уголовном деле против меня и представителей нашей команды отсутствует всякая логика и состав преступления, но очевидно одно — власть хочет расправиться с оппозицией и запугать всех, кто имеет смелость говорить правду", - цитирует Гуцул Telegram-канал исполкома Гагаузии. Гуцул отметила, что попытки давления не остановят ее. "Мы будем защищать интересы нашего народа и продолжим помогать всем, кто нуждается в поддержке. Сфабрикованные уголовные дела не имеют никакой перспективы, и мы докажем свою невиновность", - подчеркнула она. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241103/gutsul-1981710422.html
https://ria.ru/20241103/gutsul-1981682221.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евгения гуцул, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Гуцул прокомментировала новое заседание суда по ее делу

Гуцул заявила, что молдавские власти возобновили давление на оппозицию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, комментируя очередное заседание суда по ее делу о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", заявила, что после состоявшихся накануне выборов президента молдавские власти возобновили давление на оппозицию и несогласных.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В понедельник прошел очередное заседание суда.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гуцул обвинила власти Молдавии в дискриминации избирателей в России
3 ноября, 17:16
"Утро понедельника началось с нового заседания в суде. Выборы прошли, но действия властей, направленные на подавление лидеров оппозиции и запугивание несогласных, остались неизменными. В уголовном деле против меня и представителей нашей команды отсутствует всякая логика и состав преступления, но очевидно одно — власть хочет расправиться с оппозицией и запугать всех, кто имеет смелость говорить правду", - цитирует Гуцул Telegram-канал исполкома Гагаузии.
Гуцул отметила, что попытки давления не остановят ее. "Мы будем защищать интересы нашего народа и продолжим помогать всем, кто нуждается в поддержке. Сфабрикованные уголовные дела не имеют никакой перспективы, и мы докажем свою невиновность", - подчеркнула она.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул во время голосования на втором туре выборов президента Молдавии. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии
3 ноября, 13:21
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Гуцул: референдум о ЕС провалился бы при большем числе участков в России
21 октября, 19:57
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвгения ГуцулАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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