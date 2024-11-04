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Гутерреша обеспокоили сообщения о якобы военных из КНДР в России - РИА Новости, 04.11.2024
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02:23 04.11.2024 (обновлено: 02:24 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/guterresh-1981748687.html
Гутерреша обеспокоили сообщения о якобы военных из КНДР в России
Гутерреша обеспокоили сообщения о якобы военных из КНДР в России - РИА Новости, 04.11.2024
Гутерреша обеспокоили сообщения о якобы военных из КНДР в России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщениями о якобы отправке военных КНДР в Россию, утверждает, что это будет ознаменовать очень опасную... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:23
2024-11-04T02:24
россия
украина
пхеньян
антониу гутерреш
владимир путин
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ООН, 4 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщениями о якобы отправке военных КНДР в Россию, утверждает, что это будет ознаменовать очень опасную эскалацию конфликта на Украине и призывает не допустить "интернационализацию" кризиса, сообщили в его офисе. "Генеральный секретарь очень обеспокоен сообщениями об отправке войск из Корейской Народно-Демократической Республики в Российскую Федерацию, включая их возможное развертывание в зоне конфликта. Это будет означать очень опасную эскалацию войны на Украине. Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта", - сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Гутерреш также вновь заявил о поддержке усилий, направленных на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи, добавил его представитель. Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Москва и Пхеньян отвергают эти обвинения, заявляя об их беспочвенности и бездоказательности. Китай, имеющий тесные связи как с Россией, так и с Северной Кореей, призывает к дипломатическому решению конфликта и избеганию эскалации. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981507311.html
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россия, украина, пхеньян, антониу гутерреш, владимир путин, стефан дюжаррик, оон, в мире
Россия, Украина, Пхеньян, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, ООН, В мире
Гутерреша обеспокоили сообщения о якобы военных из КНДР в России

Гутерреш выразил беспокойство из-за сообщений о якобы военных из КНДР в России

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 4 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщениями о якобы отправке военных КНДР в Россию, утверждает, что это будет ознаменовать очень опасную эскалацию конфликта на Украине и призывает не допустить "интернационализацию" кризиса, сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь очень обеспокоен сообщениями об отправке войск из Корейской Народно-Демократической Республики в Российскую Федерацию, включая их возможное развертывание в зоне конфликта. Это будет означать очень опасную эскалацию войны на Украине. Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта", - сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
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Гутерреш также вновь заявил о поддержке усилий, направленных на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи, добавил его представитель.
Вашингтон ранее выразил обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Москва и Пхеньян отвергают эти обвинения, заявляя об их беспочвенности и бездоказательности. Китай, имеющий тесные связи как с Россией, так и с Северной Кореей, призывает к дипломатическому решению конфликта и избеганию эскалации.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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