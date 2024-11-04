https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981836689.html

Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей

Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей - РИА Новости, 04.11.2024

Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей

Президент Владимир Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T21:04

2024-11-04T21:04

2024-11-04T22:03

политика

ростовская область

тамбовская область

краснодар

юрий слюсарь

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей.Тамбовскую область возглавит ветеран СВО, депутат Госдумы, экс-мэр Краснодара Евгений Первышов. Он также участвует в кадровой программе "Время героев"."Мы с вами планировали увидеться. Во всяком случае, я, когда встречался с вами и вашими товарищами, сказал, что мы обязательно увидимся. Знаю, что с предложением вы знакомы. Как вы к нему относитесь?" — спросил Путин Первышова во время рабочей встречи.Первышов ответил, что "однозначно возьмется за это нелегкое дело"."С теми навыками, которыми я обладаю, и теми знаниями, которые я сегодня получаю в рамках переподготовки по программе "Время героев", которая вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить все, о чем я говорю, на территории Тамбовской области", — сказал он.Как подчеркнул глава государства, требуется сделать все, чтобы оправдать доверие жителей региона, погрузиться в проблемы области. Президент отметил, что в этом субъекте существует много вопросов, требующих незамедлительного решения и постоянной работы. Он добавил, что очень рассчитывает на Первышова в осуществлении этих задач.Врио губернатора Ростовской области станет гендиректор ОАК Юрий Слюсарь."Юрий Борисович, мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом. <...> Есть предложение расширить вашу зону ответственности. С другого уровня поработать в Ростове, Ростовской области", — сказал Путин на встрече с главой ОАК.Слюсарь поблагодарил президента за оказанное доверие. Он также отметил, что для него это предложение станет возможностью вернуться на малую родину.Путин подчеркнул, что Ростовская область — очень важный для России регион, а сейчас его значимость возросла многократно. Поэтому он попросил Слюсаря незамедлительно погрузиться в вопросы жизнедеятельности области, определить главные направления работы."Но самое главное, чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан, и поверили бы в это искреннее желание изменить ситуацию, менять все к лучшему", — добавил глава государства.Слюсарь родился в Ростове-на-Дону, с 2009 года работал в Минпромторге, занимал должности директора департамента авиационной промышленности, заместителя министра, с 2015 года — президент Объединенной авиастроительной корпорации.Главы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев сегодня подали в отставку.На сайте Кремля опубликовали указы президента о назначении Первышова и Слюсаря врио губернаторов соответствующих регионов. Этими же документами принимаются отставки Егорова и Голубева.

https://ria.ru/20241002/putin-1976049712.html

https://ria.ru/20240918/putin-1973492828.html

ростовская область

тамбовская область

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Путин обсудил с Первышовым назначение его врио главы Тамбовской области В. Путин и Евгений Первышов - рабочая встреча в Кремле. Путин подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области 2024-11-04T21:04 true PT3M55S

Слюсарь на встрече с Путиным после назначения на должность врио главы Ростовской области Глава ОАК Слюсарь заявил на встрече с Путиным, что надеется оправдать доверие в новой должности врио губернатора Ростовской области: это большая честь 2024-11-04T21:04 true PT1M07S

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политика, ростовская область, тамбовская область, краснодар, юрий слюсарь , владимир путин