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В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева - РИА Новости, 05.11.2024
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22:07 04.11.2024 (обновлено: 00:15 05.11.2024)
https://ria.ru/20241104/golubev-1981844737.html
В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева
В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева - РИА Новости, 05.11.2024
В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева
Информация о якобы обысках у подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности, сообщила журналистам... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-04T22:07
2024-11-05T00:15
политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Информация о якобы обысках у подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.Ранее в ряде соцсетей появилось сообщение, что к Голубеву пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, и, возможно, изъяли документы.Четвертака опровергла данную информацию, сообщив, что Голубев в понедельник участвовал в торжествах по случаю Дня народного единства, а потом проводил совещания. На вторник, по ее словам, у Голубева также запланированы совещания и встречи.В понедельник Голубев объявил о решении уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что глава региона останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.
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политика, россия, ростовская область, василий голубев, владимир путин, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Политика, Россия, Ростовская область, Василий Голубев, Владимир Путин, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева

Пресс-секретарь опровергла сообщения об обысках у ушедшего в отставку Голубева

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиВасилий Голубев
Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Информация о якобы обысках у подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
Ранее в ряде соцсетей появилось сообщение, что к Голубеву пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, и, возможно, изъяли документы.
Четвертака опровергла данную информацию, сообщив, что Голубев в понедельник участвовал в торжествах по случаю Дня народного единства, а потом проводил совещания. На вторник, по ее словам, у Голубева также запланированы совещания и встречи.
В понедельник Голубев объявил о решении уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что глава региона останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.
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ПолитикаРоссияРостовская областьВасилий ГолубевВладимир ПутинЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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