https://ria.ru/20241104/golubev-1981844737.html

В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева

В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева - РИА Новости, 05.11.2024

В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева

Информация о якобы обысках у подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности, сообщила журналистам... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-04T22:07

2024-11-04T22:07

2024-11-05T00:15

политика

россия

ростовская область

василий голубев

владимир путин

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Информация о якобы обысках у подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.Ранее в ряде соцсетей появилось сообщение, что к Голубеву пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, и, возможно, изъяли документы.Четвертака опровергла данную информацию, сообщив, что Голубев в понедельник участвовал в торжествах по случаю Дня народного единства, а потом проводил совещания. На вторник, по ее словам, у Голубева также запланированы совещания и встречи.В понедельник Голубев объявил о решении уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что глава региона останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, ростовская область, василий голубев, владимир путин, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)