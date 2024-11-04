https://ria.ru/20241104/golubev-1981844737.html
В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева
В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева - РИА Новости, 05.11.2024
В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева
Информация о якобы обысках у подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности, сообщила журналистам... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-04T22:07
2024-11-04T22:07
2024-11-05T00:15
политика
россия
ростовская область
василий голубев
владимир путин
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900019252_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_34babdd492eee94367e755119b3225db.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Информация о якобы обысках у подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.Ранее в ряде соцсетей появилось сообщение, что к Голубеву пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, и, возможно, изъяли документы.Четвертака опровергла данную информацию, сообщив, что Голубев в понедельник участвовал в торжествах по случаю Дня народного единства, а потом проводил совещания. На вторник, по ее словам, у Голубева также запланированы совещания и встречи.В понедельник Голубев объявил о решении уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что глава региона останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.
https://ria.ru/20241104/slyusar-1981837053.html
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900019252_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f59671644eb59e34646c0503fec8300a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ростовская область, василий голубев, владимир путин, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Политика, Россия, Ростовская область, Василий Голубев, Владимир Путин, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева
Пресс-секретарь опровергла сообщения об обысках у ушедшего в отставку Голубева
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Информация о якобы обысках у подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
Ранее в ряде соцсетей появилось сообщение, что к Голубеву пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, и, возможно, изъяли документы.
Четвертака опровергла данную информацию, сообщив, что Голубев в понедельник участвовал в торжествах по случаю Дня народного единства, а потом проводил совещания. На вторник, по ее словам, у Голубева также запланированы совещания и встречи.
В понедельник Голубев объявил о решении уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что глава региона останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности.
В понедельник президент России Владимир Путин
подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря
.