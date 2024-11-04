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Губернатор Ростовской области останется на посту до назначения и.о - РИА Новости, 04.11.2024
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13:58 04.11.2024
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Губернатор Ростовской области останется на посту до назначения и.о
Губернатор Ростовской области останется на посту до назначения и.о - РИА Новости, 04.11.2024
Губернатор Ростовской области останется на посту до назначения и.о
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:58
2024-11-04T13:58
политика
ростовская область
россия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. "Василий Юрьевич продолжает быть губернатором, пока не будет назначен новый исполняющий обязанности", - сказала она, добавив, что назначение на должность - это прерогатива президента РФ. Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20241104/gubernatory-1981789646.html
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политика, ростовская область, россия, василий голубев
Политика, Ростовская область, Россия, Василий Голубев
Губернатор Ростовской области останется на посту до назначения и.о

Голубев останется на посту губернатора Ростовской области до назначения и.о

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
"Василий Юрьевич продолжает быть губернатором, пока не будет назначен новый исполняющий обязанности", - сказала она, добавив, что назначение на должность - это прерогатива президента РФ.
Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
Человек с портфелем - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Главы Тамбовской и Ростовской областей ушли в отставку
Вчера, 13:48
 
ПолитикаРостовская областьРоссияВасилий Голубев
 
 
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