https://ria.ru/20241104/golubev-1981790772.html

Губернатор Ростовской области останется на посту до назначения и.о

Губернатор Ростовской области останется на посту до назначения и.о - РИА Новости, 04.11.2024

Губернатор Ростовской области останется на посту до назначения и.о

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:58

2024-11-04T13:58

2024-11-04T13:58

политика

ростовская область

россия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщивший о решении уйти в отставку, останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. "Василий Юрьевич продолжает быть губернатором, пока не будет назначен новый исполняющий обязанности", - сказала она, добавив, что назначение на должность - это прерогатива президента РФ. Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, ростовская область, россия, василий голубев