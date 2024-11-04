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Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост - РИА Новости, 04.11.2024
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13:35 04.11.2024 (обновлено: 13:43 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/golubev-1981788424.html
Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост
Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост - РИА Новости, 04.11.2024
Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:35
2024-11-04T13:43
ростовская область
василий голубев
политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу."Принял решение уйти в отставку - в связи с переходом на другую работу", - написал он.Он добавил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину и правительству РФ за внимание."Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", - добавил он.
https://ria.ru/20241104/egorov-1981787770.html
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980603062.html
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ростовская область, василий голубев, политика
Ростовская область, Василий Голубев, Политика
Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост

Глава Ростовской области Голубев покинет пост и перейдет на другую работу

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
"Принял решение уйти в отставку - в связи с переходом на другую работу", - написал он.
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Губернатор Тамбовской области Егоров покинет пост
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Он добавил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину и правительству РФ за внимание.
"Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", - добавил он.
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Ростовская областьВасилий ГолубевПолитика
 
 
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