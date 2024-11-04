https://ria.ru/20241104/golubev-1981788424.html

Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост

Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост - РИА Новости, 04.11.2024

Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:35

2024-11-04T13:35

2024-11-04T13:43

ростовская область

василий голубев

политика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу."Принял решение уйти в отставку - в связи с переходом на другую работу", - написал он.Он добавил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину и правительству РФ за внимание."Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", - добавил он.

https://ria.ru/20241104/egorov-1981787770.html

https://ria.ru/20241028/gubernator-1980603062.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

ростовская область, василий голубев, политика