https://ria.ru/20241104/golubev-1981788424.html
Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост
Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост - РИА Новости, 04.11.2024
Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:35
2024-11-04T13:35
2024-11-04T13:43
ростовская область
василий голубев
политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу."Принял решение уйти в отставку - в связи с переходом на другую работу", - написал он.Он добавил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину и правительству РФ за внимание."Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", - добавил он.
https://ria.ru/20241104/egorov-1981787770.html
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев, политика
Ростовская область, Василий Голубев, Политика
Губернатор Ростовской области Голубев покинет пост
Глава Ростовской области Голубев покинет пост и перейдет на другую работу