https://ria.ru/20241104/germaniya-1981847643.html

В Германии допустили присутствие немецких военных советников на Украине

В Германии допустили присутствие немецких военных советников на Украине - РИА Новости, 04.11.2024

В Германии допустили присутствие немецких военных советников на Украине

Несколько десятков немецких военных советников могут находиться на Украине для работы с технически сложным вооружением, чего Берлин официально не признает,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:56

2024-11-04T22:56

2024-11-04T22:56

украина

германия

россия

сергей лавров

нато

бундестаг германии

бундесвер германии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Несколько десятков немецких военных советников могут находиться на Украине для работы с технически сложным вооружением, чего Берлин официально не признает, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. По информации СМИ, депутаты Бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (BSW) ранее призвали федеральное правительство Германии предоставить объяснения после сообщений прессы о присутствии немецких военных на Украине. В разговоре с РИА Новости Нимайер отметил, что немецкое правительство публично не признало присутствие военных Бундесвера на Украине. Однако собеседник агентства в частных разговорах с отставными военными получал информацию о том, что военные из Германии там находятся в качестве советников, но не участвуют в боях. "Потому что для эффективного использования некоторого поставляемого (Украине - ред.) вооружения нужна была бы двухлетняя подготовка. Не танки "Леопард", другое вооружение, для которого у украинских солдат вообще нет подготовки, поскольку они больше обучались на советском вооружении, чем на вооружении НАТО. Это возможно", - считает политик. По его мнению, число военных советников из Германии на Украине исчисляется десятками. "Не сотни. Думаю, держать это в секрете было бы невозможно, если (их) больше 100 или 200. Но я считаю, это правда. Это, конечно, еще один скандал", - полагает Нимайер. Кроме того, он считает, что в ответе на запрос депутатов Бундестага по теме, вероятно, будет ложь или некий уход от ответа. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241104/berbok-1981847440.html

https://ria.ru/20241013/podkhod-1977792289.html

https://ria.ru/20240531/es-1949738242.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, германия, россия, сергей лавров, нато, бундестаг германии, бундесвер германии