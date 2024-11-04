В Германии допустили присутствие немецких военных советников на Украине
Политик Нимайер: десятки немецких военных советников могут работать на Украине
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские военные
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Несколько десятков немецких военных советников могут находиться на Украине для работы с технически сложным вооружением, чего Берлин официально не признает, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.
По информации СМИ, депутаты Бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (BSW) ранее призвали федеральное правительство Германии предоставить объяснения после сообщений прессы о присутствии немецких военных на Украине.
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В разговоре с РИА Новости Нимайер отметил, что немецкое правительство публично не признало присутствие военных Бундесвера на Украине. Однако собеседник агентства в частных разговорах с отставными военными получал информацию о том, что военные из Германии там находятся в качестве советников, но не участвуют в боях.
"Потому что для эффективного использования некоторого поставляемого (Украине - ред.) вооружения нужна была бы двухлетняя подготовка. Не танки "Леопард", другое вооружение, для которого у украинских солдат вообще нет подготовки, поскольку они больше обучались на советском вооружении, чем на вооружении НАТО. Это возможно", - считает политик.
По его мнению, число военных советников из Германии на Украине исчисляется десятками.
"Не сотни. Думаю, держать это в секрете было бы невозможно, если (их) больше 100 или 200. Но я считаю, это правда. Это, конечно, еще один скандал", - полагает Нимайер.
Кроме того, он считает, что в ответе на запрос депутатов Бундестага по теме, вероятно, будет ложь или некий уход от ответа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.