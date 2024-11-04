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В Германии признали, что смирились с атакой на "Северные потоки" - РИА Новости, 04.11.2024
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22:39 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/germaniya-1981846463.html
В Германии признали, что смирились с атакой на "Северные потоки"
В Германии признали, что смирились с атакой на "Северные потоки" - РИА Новости, 04.11.2024
В Германии признали, что смирились с атакой на "Северные потоки"
Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что власти Германии смирились с атакой на "Северные потоки", абсолютно прав, сказал в разговоре с РИА Новости глава... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:39
2024-11-04T22:39
германия
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сша
сергей лавров
сара вагенкнехт
дмитрий песков
бундестаг германии
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что власти Германии смирились с атакой на "Северные потоки", абсолютно прав, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. Выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее", Лавров отметил, что немецкое правительство стыдливо смирилось с унизительным разрушением "Северных потоков" в ущерб интересам экономики и народа Германии. "Да, он (Лавров - ред.) в этом был абсолютно прав", - высказал агентству свое мнение Нимайер. Он добавил, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт ранее обратилась в правительство Германии с требованием предоставить имеющуюся информацию об атаке на газопроводы. По утверждению собеседника агентства, власти не стали предоставлять данные, поскольку те якобы могли бы навредить отношениям ФРГ с неким партнёром. Речь идёт о США, полагает политик. "Думаю, это говорит само за себя. Моя версия: они (немецкие власти - ред.), разумеется, знают, что на самом деле произошло", - подчеркнул Нимайер. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322397.html
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германия, россия, сша, сергей лавров, сара вагенкнехт, дмитрий песков, бундестаг германии, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Германия, Россия, США, Сергей Лавров, Сара Вагенкнехт, Дмитрий Песков, Бундестаг Германии, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
В Германии признали, что смирились с атакой на "Северные потоки"

Немецкий политик согласился со словами Лаврова об атаке на "Северные потоки"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что власти Германии смирились с атакой на "Северные потоки", абсолютно прав, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.
Выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее", Лавров отметил, что немецкое правительство стыдливо смирилось с унизительным разрушением "Северных потоков" в ущерб интересам экономики и народа Германии.
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"Да, он (Лавров - ред.) в этом был абсолютно прав", - высказал агентству свое мнение Нимайер.
Он добавил, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт ранее обратилась в правительство Германии с требованием предоставить имеющуюся информацию об атаке на газопроводы. По утверждению собеседника агентства, власти не стали предоставлять данные, поскольку те якобы могли бы навредить отношениям ФРГ с неким партнёром. Речь идёт о США, полагает политик.
"Думаю, это говорит само за себя. Моя версия: они (немецкие власти - ред.), разумеется, знают, что на самом деле произошло", - подчеркнул Нимайер.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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