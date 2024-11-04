https://ria.ru/20241104/germaniya-1981846463.html

В Германии признали, что смирились с атакой на "Северные потоки"

В Германии признали, что смирились с атакой на "Северные потоки" - РИА Новости, 04.11.2024

В Германии признали, что смирились с атакой на "Северные потоки"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что власти Германии смирились с атакой на "Северные потоки", абсолютно прав, сказал в разговоре с РИА Новости глава... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:39

2024-11-04T22:39

2024-11-04T22:39

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россия

сша

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сара вагенкнехт

дмитрий песков

бундестаг германии

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что власти Германии смирились с атакой на "Северные потоки", абсолютно прав, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. Выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее", Лавров отметил, что немецкое правительство стыдливо смирилось с унизительным разрушением "Северных потоков" в ущерб интересам экономики и народа Германии. "Да, он (Лавров - ред.) в этом был абсолютно прав", - высказал агентству свое мнение Нимайер. Он добавил, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт ранее обратилась в правительство Германии с требованием предоставить имеющуюся информацию об атаке на газопроводы. По утверждению собеседника агентства, власти не стали предоставлять данные, поскольку те якобы могли бы навредить отношениям ФРГ с неким партнёром. Речь идёт о США, полагает политик. "Думаю, это говорит само за себя. Моя версия: они (немецкие власти - ред.), разумеется, знают, что на самом деле произошло", - подчеркнул Нимайер. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322397.html

https://ria.ru/20241102/tramp-1981596081.html

германия

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