https://ria.ru/20241104/fsin-1981789128.html

ФСИН опровергла информацию о взрыве в московском СИЗО

ФСИН опровергла информацию о взрыве в московском СИЗО - РИА Новости, 04.11.2024

ФСИН опровергла информацию о взрыве в московском СИЗО

Информация о взрыве в следственном изоляторе №3 не соответствует действительности, сообщает московский главк ФСИН. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:42

2024-11-04T13:42

2024-11-04T13:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Информация о взрыве в следственном изоляторе №3 не соответствует действительности, сообщает московский главк ФСИН. "Информация о взрыве на территории СИЗО-3 ГУФСИН России по Москве не соответствует действительности. Учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства на фоне сообщений ряда СМИ об инциденте в СИЗО. В свою очередь в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что недалеко от СИЗО проводятся строительные работы, где во время работ взорвался кислородный баллон. "В результате пострадали два человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241104/krazha-1981763683.html

https://ria.ru/20240616/fsin-1953206303.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва