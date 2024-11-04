https://ria.ru/20241104/fsin-1981789128.html
ФСИН опровергла информацию о взрыве в московском СИЗО
ФСИН опровергла информацию о взрыве в московском СИЗО - РИА Новости, 04.11.2024
ФСИН опровергла информацию о взрыве в московском СИЗО
Информация о взрыве в следственном изоляторе №3 не соответствует действительности, сообщает московский главк ФСИН. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:42
2024-11-04T13:42
2024-11-04T13:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Информация о взрыве в следственном изоляторе №3 не соответствует действительности, сообщает московский главк ФСИН. "Информация о взрыве на территории СИЗО-3 ГУФСИН России по Москве не соответствует действительности. Учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства на фоне сообщений ряда СМИ об инциденте в СИЗО. В свою очередь в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что недалеко от СИЗО проводятся строительные работы, где во время работ взорвался кислородный баллон. "В результате пострадали два человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241104/krazha-1981763683.html
https://ria.ru/20240616/fsin-1953206303.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
ФСИН опровергла информацию о взрыве в московском СИЗО
ФСИН опровергла информацию о взрыве в московском СИЗО-3
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Информация о взрыве в следственном изоляторе №3 не соответствует действительности, сообщает московский главк ФСИН.
"Информация о взрыве на территории СИЗО-3 ГУФСИН России по Москве
не соответствует действительности. Учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства на фоне сообщений ряда СМИ об инциденте в СИЗО.
В свою очередь в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что недалеко от СИЗО проводятся строительные работы, где во время работ взорвался кислородный баллон.
"В результате пострадали два человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.