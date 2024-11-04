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СМИ: французские фермеры пригрозили блокировать поставки продуктов в стране - РИА Новости, 04.11.2024
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22:07 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/fermery-1981844544.html
СМИ: французские фермеры пригрозили блокировать поставки продуктов в стране
СМИ: французские фермеры пригрозили блокировать поставки продуктов в стране - РИА Новости, 04.11.2024
СМИ: французские фермеры пригрозили блокировать поставки продуктов в стране
Профсоюз французских фермеров CR47 грозит блокировать поставки продуктов в стране в случае дальнейшего бездействия властей, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:07
2024-11-04T22:07
в мире
франция
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Профсоюз французских фермеров CR47 грозит блокировать поставки продуктов в стране в случае дальнейшего бездействия властей, передает агентство Франс Пресс. "CR47 призывает всех фермеров выйти на манифестацию перед префектурами 19 ноября… без сильных и немедленных решений властей, на следующий же день фермеры будут блокировать поставки продуктов", - пишет агентство. Один из председателей профсоюза заявил агентству, что его организация рассчитывает на участие в манифестации фермеров всего юго-запада Франции. Ранее издание Ouest France сообщало, что ведущие профсоюзы аграриев Франции FNSEA и Jeunes agriculteurs призвали к возобновлению протестов против бездействия властей и невыгодных соглашений, которые заключает ЕС, с 15 ноября. В октябре по всей Франции вновь начали проходить акции аграриев. Фермеры, как и год назад, заклеивают или переворачивают названия населенных пунктов на дорогах вверх ногами – акция, ставшая символом протестного движения аграриев в начале этого года. Она призвана показать, что они вынуждены "ходить на голове", терпя убытки в отсутствие поддержки государства. Акция затронула 13 департаментов южного региона Окситания, а также регион Центр – Долина Луары. В столичном регионе Иль-де-Франс фермеры сняли знак "Париж" на въезде в город, а также меняли указатели на другие населенные пункты местами. Недовольные фермеры также забросали соломой здание администрации в Нанси и вывалили навоз в центре города. По призыву еще одного профсоюза аграриев, Coordination rurale, около сотни фермеров утроили протест в департаменте Жер, пообещав "уморить голодом Тулузу". Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. По мнению профсоюзов, данные правительством обещания так и не были выполнены. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.
https://ria.ru/20241026/shtrafy-1980276554.html
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в мире, франция, иль-де-франс, париж, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Иль-де-Франс, Париж, Эммануэль Макрон, Евросоюз
СМИ: французские фермеры пригрозили блокировать поставки продуктов в стране

FP: профсоюз французских фермеров грозит блокировать поставки продуктов в стране

© Fotolia / otickiСельское хозяйство
Сельское хозяйство - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Fotolia / oticki
Сельское хозяйство. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Профсоюз французских фермеров CR47 грозит блокировать поставки продуктов в стране в случае дальнейшего бездействия властей, передает агентство Франс Пресс.
"CR47 призывает всех фермеров выйти на манифестацию перед префектурами 19 ноября… без сильных и немедленных решений властей, на следующий же день фермеры будут блокировать поставки продуктов", - пишет агентство.
Протестная акция фермеров на одной из улиц в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Молдавским фермерам начали приходить штрафы после протестов
26 октября, 17:56
Один из председателей профсоюза заявил агентству, что его организация рассчитывает на участие в манифестации фермеров всего юго-запада Франции.
Ранее издание Ouest France сообщало, что ведущие профсоюзы аграриев Франции FNSEA и Jeunes agriculteurs призвали к возобновлению протестов против бездействия властей и невыгодных соглашений, которые заключает ЕС, с 15 ноября.
В октябре по всей Франции вновь начали проходить акции аграриев. Фермеры, как и год назад, заклеивают или переворачивают названия населенных пунктов на дорогах вверх ногами – акция, ставшая символом протестного движения аграриев в начале этого года. Она призвана показать, что они вынуждены "ходить на голове", терпя убытки в отсутствие поддержки государства. Акция затронула 13 департаментов южного региона Окситания, а также регион Центр – Долина Луары. В столичном регионе Иль-де-Франс фермеры сняли знак "Париж" на въезде в город, а также меняли указатели на другие населенные пункты местами.
Французские фермеры и рыболовы во время совместной акции протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер. 9 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В крупном французском порту протестуют фермеры и рыболовы
9 марта, 18:38
Недовольные фермеры также забросали соломой здание администрации в Нанси и вывалили навоз в центре города. По призыву еще одного профсоюза аграриев, Coordination rurale, около сотни фермеров утроили протест в департаменте Жер, пообещав "уморить голодом Тулузу".
Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. По мнению профсоюзов, данные правительством обещания так и не были выполнены.
Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.
Протест французских фермеров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Французские фермеры возобновили протесты
18 октября, 19:47
 
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