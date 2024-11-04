СМИ: французские фермеры пригрозили блокировать поставки продуктов в стране
FP: профсоюз французских фермеров грозит блокировать поставки продуктов в стране
Сельское хозяйство. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Профсоюз французских фермеров CR47 грозит блокировать поставки продуктов в стране в случае дальнейшего бездействия властей, передает агентство Франс Пресс.
"CR47 призывает всех фермеров выйти на манифестацию перед префектурами 19 ноября… без сильных и немедленных решений властей, на следующий же день фермеры будут блокировать поставки продуктов", - пишет агентство.
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Один из председателей профсоюза заявил агентству, что его организация рассчитывает на участие в манифестации фермеров всего юго-запада Франции.
Ранее издание Ouest France сообщало, что ведущие профсоюзы аграриев Франции FNSEA и Jeunes agriculteurs призвали к возобновлению протестов против бездействия властей и невыгодных соглашений, которые заключает ЕС, с 15 ноября.
В октябре по всей Франции вновь начали проходить акции аграриев. Фермеры, как и год назад, заклеивают или переворачивают названия населенных пунктов на дорогах вверх ногами – акция, ставшая символом протестного движения аграриев в начале этого года. Она призвана показать, что они вынуждены "ходить на голове", терпя убытки в отсутствие поддержки государства. Акция затронула 13 департаментов южного региона Окситания, а также регион Центр – Долина Луары. В столичном регионе Иль-де-Франс фермеры сняли знак "Париж" на въезде в город, а также меняли указатели на другие населенные пункты местами.
Недовольные фермеры также забросали соломой здание администрации в Нанси и вывалили навоз в центре города. По призыву еще одного профсоюза аграриев, Coordination rurale, около сотни фермеров утроили протест в департаменте Жер, пообещав "уморить голодом Тулузу".
Законопроект о помощи аграриям, который был принят в нижней палате парламента Франции в мае, так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. По мнению профсоюзов, данные правительством обещания так и не были выполнены.
Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Для предотвращения акции столичные власти привлекли спецназ и броневики.
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