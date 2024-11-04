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СМИ рассказали о панике на Украине из-за угрозы зимой
СМИ рассказали о панике на Украине из-за угрозы зимой - РИА Новости, 04.11.2024
СМИ рассказали о панике на Украине из-за угрозы зимой
На Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки, пишет британская газета Express. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:54
2024-11-04T13:54
2024-11-04T14:34
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки, пишет британская газета Express."Пока страна готовится к зиме, есть опасения, что нехватка энергии по всей Украине может оставить людей без света до 14 часов в день", — говорится в материале.Журналисты привели слова председателя подкомитета Верховной рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, утверждающей, что ситуация с энергетической ситуацией в стране критическая."Ситуация действительно критическая, и я надеюсь, что международные партнеры окажут нам помощь как можно скорее. Я очень обеспокоена", — цитируют обозреватели политика.Накануне в интервью изданию Newsweek украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко заявил, что предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html
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в мире, украина, виктор коваленко, юрий корольчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, политика
В мире, Украина, Виктор Коваленко, Юрий Корольчук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Политика
СМИ рассказали о панике на Украине из-за угрозы зимой
Express: на Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки