https://ria.ru/20241104/express-1981790256.html

СМИ рассказали о панике на Украине из-за угрозы зимой

СМИ рассказали о панике на Украине из-за угрозы зимой - РИА Новости, 04.11.2024

СМИ рассказали о панике на Украине из-за угрозы зимой

На Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки, пишет британская газета Express. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:54

2024-11-04T13:54

2024-11-04T14:34

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки, пишет британская газета Express."Пока страна готовится к зиме, есть опасения, что нехватка энергии по всей Украине может оставить людей без света до 14 часов в день", — говорится в материале.Журналисты привели слова председателя подкомитета Верховной рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, утверждающей, что ситуация с энергетической ситуацией в стране критическая."Ситуация действительно критическая, и я надеюсь, что международные партнеры окажут нам помощь как можно скорее. Я очень обеспокоена", — цитируют обозреватели политика.Накануне в интервью изданию Newsweek украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко заявил, что предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html

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в мире, украина, виктор коваленко, юрий корольчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, политика