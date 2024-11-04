https://ria.ru/20241104/evropa-1981825088.html

СМИ: в Европе опасаются, что Трамп резко прекратит помощь Украине

СМИ: в Европе опасаются, что Трамп резко прекратит помощь Украине - РИА Новости, 04.11.2024

СМИ: в Европе опасаются, что Трамп резко прекратит помощь Украине

Европа опасается, что кандидат в президент США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может резко прекратить помощь Украине,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:09

2024-11-04T19:09

2024-11-04T19:09

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Европа опасается, что кандидат в президент США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может резко прекратить помощь Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломата одной из европейских стран. Как пишет издание, обещание Трампа прекратить конфликт на Украине в течение 24 часов воспринимается серьезно в Европе. "Помощь может прекратиться в одночасье", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241104/hill-1981768282.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981756636.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир зеленский, нато, выборы президента сша — 2024