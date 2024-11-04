Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Европе опасаются, что Трамп резко прекратит помощь Украине - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/evropa-1981825088.html
СМИ: в Европе опасаются, что Трамп резко прекратит помощь Украине
СМИ: в Европе опасаются, что Трамп резко прекратит помощь Украине - РИА Новости, 04.11.2024
СМИ: в Европе опасаются, что Трамп резко прекратит помощь Украине
Европа опасается, что кандидат в президент США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может резко прекратить помощь Украине,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:09
2024-11-04T19:09
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
камала харрис
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Европа опасается, что кандидат в президент США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может резко прекратить помощь Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломата одной из европейских стран. Как пишет издание, обещание Трампа прекратить конфликт на Украине в течение 24 часов воспринимается серьезно в Европе. "Помощь может прекратиться в одночасье", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241104/hill-1981768282.html
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981756636.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир зеленский, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Зеленский, НАТО, Выборы президента США — 2024
СМИ: в Европе опасаются, что Трамп резко прекратит помощь Украине

Politico: Европа опасается, что Трамп может резко прекратить помощь Украине

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Европа опасается, что кандидат в президент США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может резко прекратить помощь Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломата одной из европейских стран.
Как пишет издание, обещание Трампа прекратить конфликт на Украине в течение 24 часов воспринимается серьезно в Европе.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
СМИ рассказали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому по Украине
Вчера, 09:49
"Помощь может прекратиться в одночасье", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт
Вчера, 07:10
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКамала ХаррисВладимир ЗеленскийНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала