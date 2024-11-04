https://ria.ru/20241104/estoniya-1981848420.html

В Эстонии могут ограничить участие иностранцев в муниципальных выборах

В Эстонии могут ограничить участие иностранцев в муниципальных выборах - РИА Новости, 04.11.2024

В Эстонии могут ограничить участие иностранцев в муниципальных выборах

Входящие в состав эстонского правительства партии во время коалиционного совета в понедельник приняли решение рекомендовать фракциям изменить в срочном порядке... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:07

2024-11-04T23:07

2024-11-04T23:07

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Входящие в состав эстонского правительства партии во время коалиционного совета в понедельник приняли решение рекомендовать фракциям изменить в срочном порядке конституцию страны для ограничения права иностранцев на участие в эстонских муниципальных выборах, следует из заявления премьера страны Кристена Михала. Ранее Социал-демократическая партия страны опубликовала законопроект, предусматривающий введение ограничений на участие иностранцев, в том числе из РФ и Белоруссии, проживающих в Эстонии, в местных муниципальных выборах. Согласно законопроекту, желающие проголосовать иностранцы должны будут заявить об осуждении специальной военной операции России и признании суверенитета Эстонии. "Сегодня мы договорились на коалиционном совете рекомендовать нашим фракциям изменить в срочном порядке конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не были участниками муниципальных выборов," - заявил Кристен Михал в интервью эстонской телерадиокомпании ERR. По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Тераса, рабочая группа соберется для уточнения текста законопроекта, его должны передать в парламент в четверг утром. "Если мы представим его к 10 часам утра (11.00 мск - ред.) четверга, то изменения успеют вступить в силу до следующих муниципальных выборов в 2025 году", - приводит ERR слова Терраса. Телерадиокомпания подчеркивает, что для изменения конституции в срочном порядке требуется, чтобы за инициативу проголосовали четыре пятых депутатского состава Рийгикогу (парламента). Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.

https://ria.ru/20241029/mid-1980684825.html

https://ria.ru/20241026/estonija-1980250607.html

https://ria.ru/20241022/estoniya-1979296873.html

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