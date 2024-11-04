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Победа Санду в Молдавии вызывает сомнения, считает аналитик - РИА Новости, 04.11.2024
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10:50 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ekspert-1981771819.html
Победа Санду в Молдавии вызывает сомнения, считает аналитик
Победа Санду в Молдавии вызывает сомнения, считает аналитик - РИА Новости, 04.11.2024
Победа Санду в Молдавии вызывает сомнения, считает аналитик
Победа Майи Санду на выборах президента Молдавии вызывает определенные сомнения из-за резкого роста голосов представителей диаспоры, это может говорить о... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:50
2024-11-04T10:50
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Победа Майи Санду на выборах президента Молдавии вызывает определенные сомнения из-за резкого роста голосов представителей диаспоры, это может говорить о фальсификации голосования на зарубежных участках, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,36% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%. "Если сравнивать выборы президента с еврореферендумом, то победа Санду выглядит немного более убедительно. С одной стороны это связано с жесткой мобилизацией избирателей, с другой стороны - резкий прирост голосов диаспоры вызывает определенные сомнения, возможно, мобилизация была сопряжена с фальсификациями. Фальсификация была возможна исключительно за рубежом, так как там невозможно контролировать выборы", - заявил Чуря. По его словам, многие представители оппозиционных кандидатов просто не могли попасть на зарубежные участки ни в первом, ни во втором туре выборов, чтобы наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов. "Надо выяснять, почему не были зарегистрированы наблюдатели, как проходил процесс голосования. Но это будет сложно сделать, у оппозиции были ограниченные возможности по контролю этого процесса. Тем не менее, есть надежда, что появится информация по поводу нарушений", - добавил аналитик. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981749022.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Победа Санду в Молдавии вызывает сомнения, считает аналитик

Аналитик Чуря: Санду могли помочь фальсификации во время голосования

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Победа Майи Санду на выборах президента Молдавии вызывает определенные сомнения из-за резкого роста голосов представителей диаспоры, это может говорить о фальсификации голосования на зарубежных участках, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,36% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%.
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"Если сравнивать выборы президента с еврореферендумом, то победа Санду выглядит немного более убедительно. С одной стороны это связано с жесткой мобилизацией избирателей, с другой стороны - резкий прирост голосов диаспоры вызывает определенные сомнения, возможно, мобилизация была сопряжена с фальсификациями. Фальсификация была возможна исключительно за рубежом, так как там невозможно контролировать выборы", - заявил Чуря.
По его словам, многие представители оппозиционных кандидатов просто не могли попасть на зарубежные участки ни в первом, ни во втором туре выборов, чтобы наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов.
«
"Надо выяснять, почему не были зарегистрированы наблюдатели, как проходил процесс голосования. Но это будет сложно сделать, у оппозиции были ограниченные возможности по контролю этого процесса. Тем не менее, есть надежда, что появится информация по поводу нарушений", - добавил аналитик.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
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