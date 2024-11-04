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Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией - РИА Новости, 04.11.2024
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18:41 04.11.2024 (обновлено: 20:21 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html
Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией
Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией - РИА Новости, 04.11.2024
Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией
Существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:41
2024-11-04T20:21
общество
сочи
маргарита симоньян
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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СОЧИ, 4 ноя — РИА Новости. Существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на марафоне "Знание. Первые" в Сочи. &quot;Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой. &lt;…&gt; Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями&quot;, — сказала она, отвечая на вопрос школьницы, нужна ли система ЕГЭ, которая нередко приводит учеников к волнительным ситуациям и даже к суициду.Журналист подчеркнула, что вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, чаще не связаны со школьной программой. "Детей учили одному, а вопросы — другие. Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?" — сетует Симоньян. Медиаменеджер также выразила мнение, что есть предметы, которые невозможно уложить в формат ЕГЭ. "Для того чтобы сдать ЕГЭ по литературе или истории — это рулетка, это просто рулетка", — считает Симоньян.Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.
https://ria.ru/20241030/gosduma-1980932106.html
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общество, сочи, маргарита симоньян, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Сочи, Маргарита Симоньян, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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СОЧИ, 4 ноя — РИА Новости. Существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на марафоне "Знание. Первые" в Сочи.
«

"Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой. <…> Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями", — сказала она, отвечая на вопрос школьницы, нужна ли система ЕГЭ, которая нередко приводит учеников к волнительным ситуациям и даже к суициду.

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Журналист подчеркнула, что вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, чаще не связаны со школьной программой.
"Детей учили одному, а вопросы — другие. Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?" — сетует Симоньян.
Медиаменеджер также выразила мнение, что есть предметы, которые невозможно уложить в формат ЕГЭ.
"Для того чтобы сдать ЕГЭ по литературе или истории — это рулетка, это просто рулетка", — считает Симоньян.
Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.
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ОбществоСочиМаргарита СимоньянРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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