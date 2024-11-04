https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html

Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией

Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией - РИА Новости, 04.11.2024

Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией

Существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:41

2024-11-04T18:41

2024-11-04T20:21

общество

сочи

маргарита симоньян

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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СОЧИ, 4 ноя — РИА Новости. Существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на марафоне "Знание. Первые" в Сочи. "Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой. <…> Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями", — сказала она, отвечая на вопрос школьницы, нужна ли система ЕГЭ, которая нередко приводит учеников к волнительным ситуациям и даже к суициду.Журналист подчеркнула, что вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, чаще не связаны со школьной программой. "Детей учили одному, а вопросы — другие. Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?" — сетует Симоньян. Медиаменеджер также выразила мнение, что есть предметы, которые невозможно уложить в формат ЕГЭ. "Для того чтобы сдать ЕГЭ по литературе или истории — это рулетка, это просто рулетка", — считает Симоньян.Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.

https://ria.ru/20241030/gosduma-1980932106.html

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сочи

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общество, сочи, маргарита симоньян, россия, единый государственный экзамен (егэ)