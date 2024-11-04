Умер продюсер Куинси Джонс
Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Джексоном и Синатрой
© AP Photo / Chris PizzelloАмериканский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс
© AP Photo / Chris Pizzello
Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс, работавший с певцами Майклом Джексоном и Фрэнком Синатрой, скончался в возрасте 91 года, сообщает телеканал ABC News.
"Мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы должны отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда", - приводит телеканал отрывок из заявления семьи Джонса.
По данным ABC News, Джонсон скончался в ночь на понедельник в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает телеканал, прославленный продюсер работал с сотнями певцов, включая Фрэнка Синатру и Рея Чарльза. Джонсон также принимал участие в записи одного из наиболее известных альбомов певца Майкла Джексона "Триллер" (Thriller - англ.).