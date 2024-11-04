https://ria.ru/20241104/dzhons-1981784129.html

Умер продюсер Куинси Джонс

Умер продюсер Куинси Джонс - РИА Новости, 04.11.2024

Умер продюсер Куинси Джонс

Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс, работавший с певцами Майклом Джексоном и Фрэнком Синатрой, скончался в возрасте 91 года, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:45

2024-11-04T12:45

2024-11-04T12:45

культура

лос-анджелес

майкл джексон

фрэнк синатра

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс, работавший с певцами Майклом Джексоном и Фрэнком Синатрой, скончался в возрасте 91 года, сообщает телеканал ABC News. "Мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы должны отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда", - приводит телеканал отрывок из заявления семьи Джонса. По данным ABC News, Джонсон скончался в ночь на понедельник в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает телеканал, прославленный продюсер работал с сотнями певцов, включая Фрэнка Синатру и Рея Чарльза. Джонсон также принимал участие в записи одного из наиболее известных альбомов певца Майкла Джексона "Триллер" (Thriller - англ.).

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лос-анджелес, майкл джексон, фрэнк синатра