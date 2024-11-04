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Умер продюсер Куинси Джонс - РИА Новости, 04.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:45 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/dzhons-1981784129.html
Умер продюсер Куинси Джонс
Умер продюсер Куинси Джонс - РИА Новости, 04.11.2024
Умер продюсер Куинси Джонс
Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс, работавший с певцами Майклом Джексоном и Фрэнком Синатрой, скончался в возрасте 91 года, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:45
2024-11-04T12:45
культура
лос-анджелес
майкл джексон
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс, работавший с певцами Майклом Джексоном и Фрэнком Синатрой, скончался в возрасте 91 года, сообщает телеканал ABC News. "Мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы должны отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда", - приводит телеканал отрывок из заявления семьи Джонса. По данным ABC News, Джонсон скончался в ночь на понедельник в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает телеканал, прославленный продюсер работал с сотнями певцов, включая Фрэнка Синатру и Рея Чарльза. Джонсон также принимал участие в записи одного из наиболее известных альбомов певца Майкла Джексона "Триллер" (Thriller - англ.).
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лос-анджелес, майкл джексон, фрэнк синатра
Культура, Лос-Анджелес, Майкл Джексон, Фрэнк Синатра
Умер продюсер Куинси Джонс

Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Джексоном и Синатрой

© AP Photo / Chris PizzelloАмериканский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс
Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс, работавший с певцами Майклом Джексоном и Фрэнком Синатрой, скончался в возрасте 91 года, сообщает телеканал ABC News.
"Мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы должны отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда", - приводит телеканал отрывок из заявления семьи Джонса.
По данным ABC News, Джонсон скончался в ночь на понедельник в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает телеканал, прославленный продюсер работал с сотнями певцов, включая Фрэнка Синатру и Рея Чарльза. Джонсон также принимал участие в записи одного из наиболее известных альбомов певца Майкла Джексона "Триллер" (Thriller - англ.).
 
КультураЛос-АнджелесМайкл ДжексонФрэнк Синатра
 
 
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