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Боевой дух украинских боевиков упал, заявил Мартиндейл
Боевой дух украинских боевиков упал, заявил Мартиндейл - РИА Новости, 04.11.2024
Боевой дух украинских боевиков упал, заявил Мартиндейл
Украинские боевики считают бессмысленным продолжение боевых действий, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:04
2024-11-04T08:04
2024-11-04T09:20
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинские боевики считают бессмысленным продолжение боевых действий, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал российским силам, передавая информацию для ударов по военным объектам Киева. "В последние дни моего пребывания в деревне я не встречал ни одного солдата из националистических батальонов. Я встречал только тероборону. Они считают, что веских причин продолжать воевать нет. Они напуганы. Они просто хотят вернуться домой. <...> Их боевой дух исчез", — подчеркнул он. При этом Мартиндейл отметил, что на Украине остались и те, кто все еще верен своим нацистским идеям о том, что необходимо победить Россию, иначе вернется Советский Союз. "Но они ошибаются. В любом случае я не думаю, что их моральный дух такой же, как год назад", — заключил американец. В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
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Американец Мартиндейл: боевой дух украинских боевиков упал, они напуганы
Боевой дух украинских боевиков упал, они напуганы и считают, что веских причин продолжать воевать нет, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ
2024-11-04T08:04
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PT0M24S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины
Боевой дух украинских боевиков упал, заявил Мартиндейл
Американец Мартиндейл: боевой дух украинских боевиков упал, они напуганы