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На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 04.11.2024
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18:19 04.11.2024 (обновлено: 18:26 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/dtp-1981820126.html
На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП
На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 04.11.2024
На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на Щелковском путепроводе в Москве, движение в сторону области затруднено на 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:19
2024-11-04T18:26
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на Щелковском путепроводе в Москве, движение в сторону области затруднено на 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта. "️На Щелковском путепроводе (в районе Вернисажной улицы, дом 13) произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП

Дептранс: на Щелковском путепроводе в Москве затруднено движение из-за ДТП

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на Щелковском путепроводе в Москве, движение в сторону области затруднено на 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта.
«
"️На Щелковском путепроводе (в районе Вернисажной улицы, дом 13) произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.
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Массовое ДТП произошло на 2-м Ленинградском путепроводе в Москве
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ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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