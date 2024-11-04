https://ria.ru/20241104/dtp-1981820126.html
На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП
На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 04.11.2024
На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на Щелковском путепроводе в Москве, движение в сторону области затруднено на 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:19
2024-11-04T18:19
2024-11-04T18:26
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на Щелковском путепроводе в Москве, движение в сторону области затруднено на 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта. "️На Щелковском путепроводе (в районе Вернисажной улицы, дом 13) произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20241103/avtoavariya-1981645647.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП
Дептранс: на Щелковском путепроводе в Москве затруднено движение из-за ДТП