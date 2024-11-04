https://ria.ru/20241104/dtp-1981820126.html

На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП

На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 04.11.2024

На Щелковском путепроводе в Москве произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на Щелковском путепроводе в Москве, движение в сторону области затруднено на 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:19

2024-11-04T18:19

2024-11-04T18:26

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на Щелковском путепроводе в Москве, движение в сторону области затруднено на 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта. "️На Щелковском путепроводе (в районе Вернисажной улицы, дом 13) произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.

https://ria.ru/20241103/avtoavariya-1981645647.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы