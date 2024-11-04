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Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве - РИА Новости, 04.11.2024
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19:38 04.11.2024 (обновлено: 19:42 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/dogovor-1981827988.html
Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве
Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве - РИА Новости, 04.11.2024
Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве
Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:38
2024-11-04T19:42
россия
корейский полуостров
анна евстигнеева
оон
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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева. "Заключенный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами призван сыграть в регионе стабилизирующую роль на основе принципа неделимости безопасности, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств, стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.
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россия, корейский полуостров, анна евстигнеева, оон
Россия, Корейский полуостров, Анна Евстигнеева, ООН
Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве

Зампостпреда РФ в ООН: договор с КНДР снизит риск войны на Корейском полуострове

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / POOL
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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева.
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"Заключенный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами призван сыграть в регионе стабилизирующую роль на основе принципа неделимости безопасности, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств, стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.
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РоссияКорейский полуостровАнна ЕвстигнееваООН
 
 
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