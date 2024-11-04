https://ria.ru/20241104/dogovor-1981827988.html

Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве

Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве - РИА Новости, 04.11.2024

Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве

Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:38

2024-11-04T19:38

2024-11-04T19:42

россия

корейский полуостров

анна евстигнеева

оон

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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева. "Заключенный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами призван сыграть в регионе стабилизирующую роль на основе принципа неделимости безопасности, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств, стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.

https://ria.ru/20241104/voyna-1981788661.html

россия

корейский полуостров

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Наталья Макарова

россия, корейский полуостров, анна евстигнеева, оон