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Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве
Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве - РИА Новости, 04.11.2024
Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве
Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:38
2024-11-04T19:38
2024-11-04T19:42
россия
корейский полуостров
анна евстигнеева
оон
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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Договор РФ и КНДР о партнерстве призван снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, сообщила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева. "Заключенный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами призван сыграть в регионе стабилизирующую роль на основе принципа неделимости безопасности, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств, стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.
https://ria.ru/20241104/voyna-1981788661.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корейский полуостров, анна евстигнеева, оон
Россия, Корейский полуостров, Анна Евстигнеева, ООН
Зампостпреда России в ООН прокомментировала договор с КНДР о партнерстве
Зампостпреда РФ в ООН: договор с КНДР снизит риск войны на Корейском полуострове