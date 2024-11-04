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В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
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09:50 04.11.2024 (обновлено: 15:00 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/dnr-1981768452.html
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:50
2024-11-04T15:00
донецкая народная республика
россия
дарья морозова
вооруженные силы украины
общество
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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина. "Подобные мероприятия у нас проходят на постоянной основе, не только в республике, но и по всей территории России. Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников", — сказала собеседник агентства. Также она отметила, что такие встречи очень важны, поскольку пленные изолированы от информации и хотят узнать, как живут их родственники. "Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям", — добавила волонтер. Встреча организована при помощи омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
https://ria.ru/20241103/pushilin-1981729592.html
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Встреча родственников с пленными военными ВСУ в ДНР
Встреча родственников с пленными военными ВСУ прошла в ДНР.
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донецкая народная республика, россия, дарья морозова, вооруженные силы украины, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Общество
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ

В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ

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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина.
"Подобные мероприятия у нас проходят на постоянной основе, не только в республике, но и по всей территории России. Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников", — сказала собеседник агентства.
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Также она отметила, что такие встречи очень важны, поскольку пленные изолированы от информации и хотят узнать, как живут их родственники. "Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям", — добавила волонтер.
Встреча организована при помощи омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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