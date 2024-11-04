https://ria.ru/20241104/dnr-1981768452.html
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:50
2024-11-04T09:50
2024-11-04T15:00
донецкая народная республика
россия
дарья морозова
вооруженные силы украины
общество
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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина. "Подобные мероприятия у нас проходят на постоянной основе, не только в республике, но и по всей территории России. Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников", — сказала собеседник агентства. Также она отметила, что такие встречи очень важны, поскольку пленные изолированы от информации и хотят узнать, как живут их родственники. "Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям", — добавила волонтер. Встреча организована при помощи омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
https://ria.ru/20241103/pushilin-1981729592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981768961_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_638cece4143f0561aa655c23ba066fb1.jpg
Встреча родственников с пленными военными ВСУ в ДНР
Встреча родственников с пленными военными ВСУ прошла в ДНР.
2024-11-04T09:50
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, дарья морозова, вооруженные силы украины, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Общество
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ
В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ