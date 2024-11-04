https://ria.ru/20241104/dnr-1981768452.html

В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ

В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024

В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ

В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:50

2024-11-04T09:50

2024-11-04T15:00

донецкая народная республика

россия

дарья морозова

вооруженные силы украины

общество

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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. В ДНР прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина. "Подобные мероприятия у нас проходят на постоянной основе, не только в республике, но и по всей территории России. Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников", — сказала собеседник агентства. Также она отметила, что такие встречи очень важны, поскольку пленные изолированы от информации и хотят узнать, как живут их родственники. "Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям", — добавила волонтер. Встреча организована при помощи омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

https://ria.ru/20241103/pushilin-1981729592.html

https://ria.ru/20240816/svo-1966568007.html

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Встреча родственников с пленными военными ВСУ в ДНР Встреча родственников с пленными военными ВСУ прошла в ДНР. 2024-11-04T09:50 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, дарья морозова, вооруженные силы украины, общество