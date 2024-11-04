https://ria.ru/20241104/deti-1981808917.html

В Кемеровской области пять детей заболели кишечной инфекцией

В Кемеровской области пять детей заболели кишечной инфекцией - РИА Новости, 04.11.2024

В Кемеровской области пять детей заболели кишечной инфекцией

Пять детей, отдыхающих в оздоровительном лагере "Голубь" в Новокузнецком районе Кемеровской области, с признаками кишечной инфекции обратились за медицинской... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:25

2024-11-04T16:25

2024-11-04T16:25

происшествия

кемеровская область

новокузнецкий район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 4 ноя - РИА Новости. Пять детей, отдыхающих в оздоровительном лагере "Голубь" в Новокузнецком районе Кемеровской области, с признаками кишечной инфекции обратились за медицинской помощью, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Информация о том, что в детском оздоровительном лагере "Голубь" в Новокузнецком районе произошло массовое заболевание детей поступило в понедельник. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предварительно установлено, что за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 5 детей в возрасте от 10 до 14 лет. Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает", – говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что следствию предстоит выяснить причину и очаг заболевания, установить состояние детей, которые жаловались на боли в животе, а также меры реагирования должностных лиц детского лагеря при поступлении жалоб на недомогание, установить причины и обстоятельства произошедшего. Как сообщается в Тelegram-канале Следственного комитета Российской Федерации, председатель СК РФ Александр Бастыркин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту отравления детей в Кемеровской области.

https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974845475.html

кемеровская область

новокузнецкий район

россия

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происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район, россия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество