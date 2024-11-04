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Израиль нанес удары по гражданским объектам в Дамаске - РИА Новости, 04.11.2024
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19:34 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/damask-1981827670.html
Израиль нанес удары по гражданским объектам в Дамаске
Израиль нанес удары по гражданским объектам в Дамаске - РИА Новости, 04.11.2024
Израиль нанес удары по гражданским объектам в Дамаске
Израиль нанёс удары по гражданским объектам на юге Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщил в понедельник вечером источник в министерстве обороны Сирии. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:34
2024-11-04T19:34
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ДАМАСК, 4 ноя - РИА Новости. Израиль нанёс удары по гражданским объектам на юге Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщил в понедельник вечером источник в министерстве обороны Сирии. "Сегодня примерно в 17:18 (совпадает с мск) израильский противник начал воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по ряду гражданских объектов на юге Дамаска, что привело к некоторым материальным потерям", - приводит сообщение источника сирийский телеканал "Аль-Ихбария".
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия
Израиль нанес удары по гражданским объектам в Дамаске

Израильская армия нанесла удары по гражданским объектам на юге Дамаска

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
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ДАМАСК, 4 ноя - РИА Новости. Израиль нанёс удары по гражданским объектам на юге Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщил в понедельник вечером источник в министерстве обороны Сирии.
"Сегодня примерно в 17:18 (совпадает с мск) израильский противник начал воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по ряду гражданских объектов на юге Дамаска, что привело к некоторым материальным потерям", - приводит сообщение источника сирийский телеканал "Аль-Ихбария".
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