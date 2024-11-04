Рейтинг@Mail.ru
Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 04.11.2024 (обновлено: 11:16 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/briks-1981772704.html
Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста
Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста - РИА Новости, 04.11.2024
Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста
Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:57
2024-11-04T11:16
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979179473_195:0:2600:1353_1920x0_80_0_0_9a035b030a0355ab0e1cfa41e2a050dc.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент", — заявил он.Он отметил, что страны БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте.Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
https://ria.ru/20241103/briks-1981642515.html
https://ria.ru/20241102/briks-1981621080.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979179473_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54f2314e9b57ed05e59e9d0cd6145f04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, максим орешкин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика, Максим Орешкин
Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста

Орешкин: глобального экономического роста без стран БРИКС не будет

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС
Символика саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Символика саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент", — заявил он.
Министр иностранных дел Индонезии Сугионо, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Эксперт рассказал, чем для Индонезии станет вступление в БРИКС
3 ноября, 04:58
Он отметил, что страны БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте.
Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами
2 ноября, 21:49
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономикаМаксим Орешкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала