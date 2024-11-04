https://ria.ru/20241104/briks-1981772704.html

Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста

Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста - РИА Новости, 04.11.2024

Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста

Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:57

2024-11-04T10:57

2024-11-04T11:16

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

максим орешкин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент", — заявил он.Он отметил, что страны БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте.Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".

https://ria.ru/20241103/briks-1981642515.html

https://ria.ru/20241102/briks-1981621080.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, максим орешкин