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Американец Мартиндейл назвал наибольшую опасность в зоне СВО - РИА Новости, 04.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/bespilotniki-1981783366.html
Американец Мартиндейл назвал наибольшую опасность в зоне СВО
Американец Мартиндейл назвал наибольшую опасность в зоне СВО - РИА Новости, 04.11.2024
Американец Мартиндейл назвал наибольшую опасность в зоне СВО
Наибольшую опасность в зоне СВО представляют обстрелы и удары беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:38
2024-11-04T12:38
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дэниэл мартиндейл
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Наибольшую опасность в зоне СВО представляют обстрелы и удары беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, передавая информацию для ударов по украинским военным объектам. "Самая большая опасность, с которой нам пришлось столкнуться, когда меня эвакуировали, - это беспилотники и обстрелы, в основном с беспилотников. Нам потребовалось около трех-четырех часов, чтобы преодолеть полкилометра от моего дома до окраины", - сказал Мартиндейл. По его словам, нахождение на подконтрольной ВСУ территории было "битвой за выживание". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241102/ssha-1981595494.html
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россия, сша, украина, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Американец Мартиндейл назвал наибольшую опасность в зоне СВО

Американец Мартиндейл назвал беспилотники наибольшей опасностью в зоне СВО

© Фото предоставлено Дэниэлом МартиндейломДэниэл Мартиндейл
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото предоставлено Дэниэлом Мартиндейлом
Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Наибольшую опасность в зоне СВО представляют обстрелы и удары беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, передавая информацию для ударов по украинским военным объектам.
"Самая большая опасность, с которой нам пришлось столкнуться, когда меня эвакуировали, - это беспилотники и обстрелы, в основном с беспилотников. Нам потребовалось около трех-четырех часов, чтобы преодолеть полкилометра от моего дома до окраины", - сказал Мартиндейл.
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По его словам, нахождение на подконтрольной ВСУ территории было "битвой за выживание".
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДэниэл МартиндейлВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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