https://ria.ru/20241104/bespilotniki-1981783366.html

Американец Мартиндейл назвал наибольшую опасность в зоне СВО

Американец Мартиндейл назвал наибольшую опасность в зоне СВО - РИА Новости, 04.11.2024

Американец Мартиндейл назвал наибольшую опасность в зоне СВО

Наибольшую опасность в зоне СВО представляют обстрелы и удары беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:38

2024-11-04T12:38

2024-11-04T12:38

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

дэниэл мартиндейл

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Наибольшую опасность в зоне СВО представляют обстрелы и удары беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, передавая информацию для ударов по украинским военным объектам. "Самая большая опасность, с которой нам пришлось столкнуться, когда меня эвакуировали, - это беспилотники и обстрелы, в основном с беспилотников. Нам потребовалось около трех-четырех часов, чтобы преодолеть полкилометра от моего дома до окраины", - сказал Мартиндейл. По его словам, нахождение на подконтрольной ВСУ территории было "битвой за выживание". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241102/ssha-1981595494.html

https://ria.ru/20241104/martindeyl-1981773626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины, безопасность