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Умер актер из фильма "Не бойся, я с тобой"
Умер актер из фильма "Не бойся, я с тобой" - РИА Новости, 04.11.2024
Умер актер из фильма "Не бойся, я с тобой"
Актер Артур Березин умер на 69-м году жизни, сообщил его друг Стас Балакин "Аргументам и фактам". РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:33
2024-11-04T18:33
2024-11-04T18:33
культура
кейптаун
южная африка
происшествия
артур березин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актер Артур Березин умер на 69-м году жизни, сообщил его друг Стас Балакин "Аргументам и фактам"."Артур скончался в одной из больниц города Кейптаун после продолжительной болезни. Южную Африку Артур считал своим вторым домом и там будет похоронен", — рассказал он.Отмечается, что он умер 29 октября, но об этом стало известно только сейчас.Актер стал известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Не бойся, я с тобой", "Курьер на Восток" и другим.
кейптаун
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кейптаун, южная африка, происшествия, артур березин
Культура, Кейптаун, Южная Африка, Происшествия, Артур Березин
Умер актер из фильма "Не бойся, я с тобой"
Актер из фильма "Не бойся, я с тобой" Артур Березин умер на 69-м году жизни