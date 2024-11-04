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В Германии набросились на Бербок за ее визит в Киев - РИА Новости, 04.11.2024
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15:49 04.11.2024 (обновлено: 16:15 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/berbok-1981805449.html
В Германии набросились на Бербок за ее визит в Киев
В Германии набросились на Бербок за ее визит в Киев - РИА Новости, 04.11.2024
В Германии набросились на Бербок за ее визит в Киев
На фоне денежного дефицита в Германии министр иностранных дел республики Анналена Бербок хвастается по поводу перевода миллиардов Киеву, пишет депутат немецкого РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:49
2024-11-04T16:15
в мире
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германия
берлин (город)
анналена бербок
севим дагделен
сара вагенкнехт
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На фоне денежного дефицита в Германии министр иностранных дел республики Анналена Бербок хвастается по поводу перевода миллиардов Киеву, пишет депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X."Пока коалиция в Берлине препирается по поводу нехватки денег и убогой энергетической политики, Бербок в Киеве хвастается тем, что перевела 37,3 миллиарда евро из денег налогоплательщиков на одну лишь коррумпированную Украину", — пожаловалась политик.Дагделен также призвала провести новые выборы в бундестаге.В понедельник агентство РБК-Украина в Telegram-канале сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом.
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в мире, киев, германия, берлин (город), анналена бербок, севим дагделен, сара вагенкнехт, рбк (медиагруппа), политика
В мире, Киев, Германия, Берлин (город), Анналена Бербок, Севим Дагделен, Сара Вагенкнехт, РБК (медиагруппа), Политика
В Германии набросились на Бербок за ее визит в Киев

Дагделен: Бербок на фоне нехватки денег в ФРГ хвастается переводом их в Киев

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На фоне денежного дефицита в Германии министр иностранных дел республики Анналена Бербок хвастается по поводу перевода миллиардов Киеву, пишет депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X.
«
"Пока коалиция в Берлине препирается по поводу нехватки денег и убогой энергетической политики, Бербок в Киеве хвастается тем, что перевела 37,3 миллиарда евро из денег налогоплательщиков на одну лишь коррумпированную Украину", — пожаловалась политик.
Дагделен также призвала провести новые выборы в бундестаге.
В понедельник агентство РБК-Украина в Telegram-канале сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом.
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