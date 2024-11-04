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Стало известно об аресте генерала Росгвардии в Москве
Стало известно об аресте генерала Росгвардии в Москве - РИА Новости, 04.11.2024
Стало известно об аресте генерала Росгвардии в Москве
В Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:51
2024-11-04T08:51
2024-11-04T15:55
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева, сообщает Telegram-канал Mash."Генерал-майор арестован до 2 января 2025 года", — говорится в публикации.В материале указали, что Мирзаев потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 миллионов.Замначальника тыла был арестован после того, как предприятие через посредника перевело ему денежные средства, отметили журналисты.Несмотря на просьбу защиты злоумышленника предоставить ему домашний арест, суд назначил Мирзаеву нахождение в СИЗО, поскольку преступление было совершено в период специальной военной операции, подчеркнули в публикации.Накануне в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева возбудили уголовное дело о взяточничестве.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Стало известно об аресте генерала Росгвардии в Москве
Mash: в Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзаева
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
В Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева, сообщает Telegram-канал
Mash.
«
"Генерал-майор арестован до 2 января 2025 года", — говорится в публикации.
В материале указали, что Мирзаев потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 миллионов.
Замначальника тыла был арестован после того, как предприятие через посредника перевело ему денежные средства, отметили журналисты.
Несмотря на просьбу защиты злоумышленника предоставить ему домашний арест, суд назначил Мирзаеву нахождение в СИЗО, поскольку преступление было совершено в период специальной военной операции, подчеркнули в публикации.
Накануне в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева возбудили уголовное дело о взяточничестве.