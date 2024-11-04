https://ria.ru/20241104/arena-1981812761.html

Финские власти подали в суд на российских владельцев концертной арены

Финские власти подали в суд на российских владельцев концертной арены - РИА Новости, 04.11.2024

Финские власти подали в суд на российских владельцев концертной арены

Администрация города Хельсинки подала иск в суд, чтобы добиться расторжения договора аренды с российскими владельцами спортивно-концертной арены Helsinki Hall,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:07

2024-11-04T17:07

2024-11-04T17:07

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Администрация города Хельсинки подала иск в суд, чтобы добиться расторжения договора аренды с российскими владельцами спортивно-концертной арены Helsinki Hall, ссылаясь на невыплату ими задолженности по аренде земли. Финские СМИ утверждают, что арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. 30 июня истек срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной. "Администрация города Хельсинки в среду, 30 октября, подала в окружной суд Хельсинки заявление о взыскании неуплаченной арендной платы за землю, принадлежащую арене (в районе - ред.) Илмала... Поскольку арендная плата до сих пор не выплачена, город требует расторжения договора аренды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Как поясняют городские власти, компания - владелец Helsinki Halli не выплатила арендную плату за землю, общая задолженность составляет около 212 тысяч евро. Ранее финские СМИ сообщали, что компания - владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов за электричество на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев, находящихся под санкциями, а активы компании заморожены.

https://ria.ru/20241028/rtsnk-1980513252.html

https://ria.ru/20241024/posolstvo-1979788207.html

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хельсинки, россия, роман ротенберг, геннадий тимченко, евросоюз, в мире, финляндия