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Финские власти подали в суд на российских владельцев концертной арены - РИА Новости, 04.11.2024
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17:07 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/arena-1981812761.html
Финские власти подали в суд на российских владельцев концертной арены
Финские власти подали в суд на российских владельцев концертной арены - РИА Новости, 04.11.2024
Финские власти подали в суд на российских владельцев концертной арены
Администрация города Хельсинки подала иск в суд, чтобы добиться расторжения договора аренды с российскими владельцами спортивно-концертной арены Helsinki Hall,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:07
2024-11-04T17:07
хельсинки
россия
роман ротенберг
геннадий тимченко
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Администрация города Хельсинки подала иск в суд, чтобы добиться расторжения договора аренды с российскими владельцами спортивно-концертной арены Helsinki Hall, ссылаясь на невыплату ими задолженности по аренде земли. Финские СМИ утверждают, что арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. 30 июня истек срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной. "Администрация города Хельсинки в среду, 30 октября, подала в окружной суд Хельсинки заявление о взыскании неуплаченной арендной платы за землю, принадлежащую арене (в районе - ред.) Илмала... Поскольку арендная плата до сих пор не выплачена, город требует расторжения договора аренды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Как поясняют городские власти, компания - владелец Helsinki Halli не выплатила арендную плату за землю, общая задолженность составляет около 212 тысяч евро. Ранее финские СМИ сообщали, что компания - владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов за электричество на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев, находящихся под санкциями, а активы компании заморожены.
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хельсинки, россия, роман ротенберг, геннадий тимченко, евросоюз, в мире, финляндия
Хельсинки, Россия, Роман Ротенберг, Геннадий Тимченко, Евросоюз, В мире, Финляндия
Финские власти подали в суд на российских владельцев концертной арены

Мэрия Хельсинки подала в суд на российских владельцев арены Helsinki Hall

CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022Вид на Helsinki Arena
Вид на Helsinki Arena - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022
Вид на Helsinki Arena. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Администрация города Хельсинки подала иск в суд, чтобы добиться расторжения договора аренды с российскими владельцами спортивно-концертной арены Helsinki Hall, ссылаясь на невыплату ими задолженности по аренде земли.
Финские СМИ утверждают, что арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России. 30 июня истек срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной.
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"Администрация города Хельсинки в среду, 30 октября, подала в окружной суд Хельсинки заявление о взыскании неуплаченной арендной платы за землю, принадлежащую арене (в районе - ред.) Илмала... Поскольку арендная плата до сих пор не выплачена, город требует расторжения договора аренды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.
Как поясняют городские власти, компания - владелец Helsinki Halli не выплатила арендную плату за землю, общая задолженность составляет около 212 тысяч евро.
Ранее финские СМИ сообщали, что компания - владелец арены находится на грани банкротства из-за неоплаченных счетов за электричество на сотни тысяч евро. Внести платежи при этом невозможно, поскольку финские банки не могут обработать платежные операции владельцев, находящихся под санкциями, а активы компании заморожены.
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