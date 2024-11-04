Россиянку, бросившую дочь в аэропорту Антальи, будут судить в Турции
Россиянку, бросившую новорожденную дочь в аэропорту, будут судить в Турции
© Sputnik / Туран Салджы
Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Оставившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи россиянку Екатерину Бурназкину и ее мать будут судить в Турции, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
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"Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого — неизвестно", — сказала она.
Первое заседание суда для рассмотрения дела по существу ожидается в декабре. Линия защиты строится на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком наказании пойдет речь. В то же время на решение суда могут повлиять несколько факторов, способных смягчить его.
Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка будет прорабатывать возможность помещения новорожденной девочки в кровную семью, заявила ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Уголовное дело возбудили в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали ее мать. Обе женщины намеревались вылететь в Россию.
Генконсульство в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения на родину новорожденной девочки, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ребенку оформили российское гражданство, а в свидетельство о рождении проставили отметку, подтверждающую его наличие.