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Россиянку, бросившую дочь в аэропорту Антальи, будут судить в Турции - РИА Новости, 04.11.2024
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11:47 04.11.2024 (обновлено: 12:15 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/antalya-1981777674.html
Россиянку, бросившую дочь в аэропорту Антальи, будут судить в Турции
Россиянку, бросившую дочь в аэропорту Антальи, будут судить в Турции - РИА Новости, 04.11.2024
Россиянку, бросившую дочь в аэропорту Антальи, будут судить в Турции
Оставившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи россиянку Екатерину Бурназкину и ее мать будут судить в Турции, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:47
2024-11-04T12:15
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СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Оставившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи россиянку Екатерину Бурназкину и ее мать будут судить в Турции, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат."Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого — неизвестно", — сказала она.Первое заседание суда для рассмотрения дела по существу ожидается в декабре. Линия защиты строится на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком наказании пойдет речь. В то же время на решение суда могут повлиять несколько факторов, способных смягчить его.Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка будет прорабатывать возможность помещения новорожденной девочки в кровную семью, заявила ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова.Уголовное дело возбудили в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали ее мать. Обе женщины намеревались вылететь в Россию.Генконсульство в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения на родину новорожденной девочки, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ребенку оформили российское гражданство, а в свидетельство о рождении проставили отметку, подтверждающую его наличие.
https://ria.ru/20241020/aeroport-1979023349.html
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турция, анталья (провинция), в мире
Турция, Анталья (провинция), В мире
Россиянку, бросившую дочь в аэропорту Антальи, будут судить в Турции

Россиянку, бросившую новорожденную дочь в аэропорту, будут судить в Турции

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Оставившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи россиянку Екатерину Бурназкину и ее мать будут судить в Турции, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
«
"Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого — неизвестно", — сказала она.
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Первое заседание суда для рассмотрения дела по существу ожидается в декабре. Линия защиты строится на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком наказании пойдет речь. В то же время на решение суда могут повлиять несколько факторов, способных смягчить его.
Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка будет прорабатывать возможность помещения новорожденной девочки в кровную семью, заявила ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Уголовное дело возбудили в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали ее мать. Обе женщины намеревались вылететь в Россию.
Генконсульство в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения на родину новорожденной девочки, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ребенку оформили российское гражданство, а в свидетельство о рождении проставили отметку, подтверждающую его наличие.
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