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Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России
Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России - РИА Новости, 04.11.2024
Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T03:09
2024-11-04T03:09
2024-11-04T09:02
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался. "Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался", — сказал он. В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
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Помогавший ВС России американец Мартиндейл о начале процесса предоставления убежища
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался
2024-11-04T03:09
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РИА Новости
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, в мире
Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России
Помогавший ВС России Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища