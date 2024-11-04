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Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России - РИА Новости, 04.11.2024
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03:09 04.11.2024 (обновлено: 09:02 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/amerikanets-1981749784.html
Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России
Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России - РИА Новости, 04.11.2024
Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T03:09
2024-11-04T09:02
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался. "Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался", — сказал он. В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
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Помогавший ВС России американец Мартиндейл о начале процесса предоставления убежища
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, в мире
Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России

Помогавший ВС России Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался.
«
"Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался", — сказал он.
В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
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