https://ria.ru/20241104/amerikanets-1981749784.html

Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России

Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России - РИА Новости, 04.11.2024

Мартиндейл сообщил, что начался процесс предоставления ему убежища в России

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T03:09

2024-11-04T03:09

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался. "Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался", — сказал он. В силовых структурах Российской Федерации РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.

https://ria.ru/20241102/svo-1981525613.html

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Помогавший ВС России американец Мартиндейл о начале процесса предоставления убежища Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался 2024-11-04T03:09 true PT0M11S

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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, в мире