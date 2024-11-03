https://ria.ru/20241103/zorin-1981146282.html

Биография Леонида Зорина

Биография Леонида Зорина - РИА Новости, 03.11.2024

Биография Леонида Зорина

Классик советской драматургии, писатель и сценарист Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия – Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку (Азербайджан). РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T00:40

2024-11-03T00:40

2024-11-03T00:40

справки

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биографии

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Классик советской драматургии, писатель и сценарист Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия – Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку (Азербайджан). В 1946 году окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета имени С.М. Кирова (ныне Бакинский государственный университет), в 1947 году – заочное отделение Литературного института имени А.М. Горького. Зорин начал писать стихи еще в детском возрасте. В 1934 году была опубликована его первая книга, которая была отмечена писателем Максимом Горьким.В 17 лет Леонид Зорин стал членом Союза писателей. В юношеские годы написал либретто для опер, поставленных в Азербайджанском (ныне государственном) академическом театре оперы и балета имени М.Ф. Ахундова, – "Сигнал" (музыка Моисея Вайнштейна) и "Маскарад" (музыка Бориса Зейдмана), выполнил стихотворный перевод либретто Гейдара Исмаилова к четырехактной опере Бориса Асафьева "Волшебный замок" ("Славянская красавица"). В 1930-е – 1940-е годы опубликовал ряд переводов произведений Низами и других азербайджанских поэтов.В 1948 году Зорин переехал в Москву, где в 1949 году на сцене Малого тетра была поставлена его первая пьеса – "Молодость", а в 1953 году – сатирическая пьеса "Откровенный разговор".Пьесы Зорина неизменно пользовались популярностью у зрителей, однако в советский период официальная реакция на них была сдержанной, а иногда и отрицательной. Пьеса Зорина "Гости" (1954), содержавшая критику партийной номенклатуры, была подвергнута критике и снята с репертуара.Среди многочисленных последующих пьес драматурга – "Светлый май" (1958), "Добряки" (1959), "Увидеть вовремя" (1960), "По московскому времени" (1961), "Друзья и годы" (1962), "Палуба" (1963), "Римская комедия" (1965) и другие.В числе наиболее известных пьес Зорина – "Варшавская мелодия" (1967), "Декабристы" (1967), "Покровские ворота" (1974), "Медная бабушка" (1975), "Царская охота" (1978), "Карнавал" (1981) и многие другие. В кино Леонид Зорин написал сценарии к фильмам таких режиссеров, как Эльдар Рязанов ("Человек ниоткуда", 1961), Александр Алов и Владимир Наумов ("Мир входящему", 1961 и "Закон", 1989), Сергей Микаэлян ("Гроссмейстер", 1972), Виталий Мельников ("Царская охота", 1990).Большой успех у зрителей снискала картина "Покровские ворота" (1982), поставленная Михаилом Козаковым по пьесе Зорина.Последней работой Зорина в качестве сценариста стал сериал Антона Барщевского "Тяжелый песок" (2008). Леонид Зорин написал романы "Старая рукопись" (1980), "Странник" (1984), "Злоба дня" (1992), "Трезвенник" (2001), "Юпитер" (2002) и "Сансара" (2004), повести "Главная тема" (1981) и "Господин друг" (2000), мемуары "Авансцена. Записки драматурга" (1995), "Зеленые тетради" (1999), романы-монологи "Восходитель" (2006) и "Он" (2006), эпистолярные монологи "Письма из Петербурга" (2007) и многие другие произведения.Писатель также вел преподавательскую деятельность в Литературном институте имени Горького.Леонид Зорин был удостоен различных званий и наград. Он был кавалером ордена "Знак Почета" (1974) и ордена Дружбы народов (1986).Леонид Зорин был лауреатом литературных премий Аполлона Григорьева за роман "Трезвенник" (2002), Ивана Белкина за автобиографическую повесть "Медный закат" (2008), "Большая книга" (III премия) за сборник "Скверный глобус" (2009). В 2014 году драматургу вручили премию "Большая книга" в номинации "За вклад в литературу". В 2015 году он был удостоен Премии имени режиссера Андрея Лобанова, учрежденной Московским драматическим театром имени М.Н. Ермоловой. 31 марта 2020 года Леонид Зорин скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, леонид зорин, биографии