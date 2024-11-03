https://ria.ru/20241103/zhivotnye-1981544987.html

"Будут убивать и дальше ". Чему возмутились жители Кузбасса

"Будут убивать и дальше ". Чему возмутились жители Кузбасса - РИА Новости, 03.11.2024

"Будут убивать и дальше ". Чему возмутились жители Кузбасса

Число регионов, где разрешено усыпление безнадзорных животных, увеличилось: эвтаназию узаконили в Кемеровской и Мурманской областях, сократив, правда, перечень... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:00

2024-11-03T08:00

2024-11-03T08:01

общество

мурманская область

кемерово

анжеро-судженск

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. Число регионов, где разрешено усыпление безнадзорных животных, увеличилось: эвтаназию узаконили в Кемеровской и Мурманской областях, сократив, правда, перечень оснований для убийства. Однако зоозащитники уверены: это лишь очередная уловка чиновников, чтобы обойти решение Конституционного суда. РИА Новости разбиралось в ситуации."Исключительная мера"Летом 2023 года регионы получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными. За это время закон стал действовать на территории 12 субъектов. Умерщвлять по нему можно было тех питомцев, которым не нашли хозяев в течение 30 дней после отлова. В июле 2024-го зоозащитники добились рассмотрения правомерности закона в Конституционном суде. Тот признал умерщвление животных без владельцев исключительной мерой. То есть эвтаназия здоровых и невостребованных собак и кошек противозаконна.Первыми, кто после громкого решения переписали свои законы, стали именно Кемеровская и Мурманская области.Депутаты кузбасского парламента утвердили новеллу во втором чтении единогласно 30 октября. Председатель комитета по экологии, энергетике, промышленной и аграрной политике Михаил Худяков подчеркнул, что в регионе нельзя, по его словам, умерщвлять невостребованных питомцев.Эвтаназия допустима, только если "животное нападало на людей, проявляло немотивированную агрессию, угрожало жизни человека" или заражено опасной болезнью.Предусмотрели и возможность умерщвления питомцев, которые содержатся в приютах. Например, в случае, если подопечный неизлечимо болен или мучается от последствий серьезной травмы."Побросали животных"Проблема с бездомными животными в Кузбассе волнует местных давно. В последние два года она особенно обострилась.Так, в Кемерово бездомных собак стало больше в 2022-м, когда начали сносить частный сектор. "Людей переселили в квартиры, но животных очень многие побросали. Собаки сбивались в стаи, бродили в поисках пищи. Волонтеры, конечно, распределяли их своими силами", — рассказала РИА Новости зоозащитница и директор частного мини-приюта передержки "Счастье в дом" Екатерина Алтемерова.Власти помочь никак не смогли: в регионе нет ни одного муниципального приюта для животных. По словам зоозащитников, вопрос о строительстве тянется больше десяти лет."Все держится на частных приютах. В Кемерово их около шести, в области меньше. Все они уже давно забиты, новых животных принимают редко", — говорит Алтемерова.В Управлении ветеринарии Кузбасса уверяют жителей, что средства из областного бюджета выделяют только на проведение отлова животных без владельцев, "карантинирование, вакцинацию против бешенства, маркирование, стерилизацию и возврат на прежние места обитания". На это в 2024-м пошло больше десяти миллионов рублей."С учетом количества на территории Кузбасса животных без владельцев и расстояния между населенными пунктами на сегодняшний день существует необходимость строительства десяти приютов", — сообщили в ведомстве."Сотрудничают с волонтерами"Программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) в регионе заработала всего четыре года назад. Специализированные службы, по мнению Алтемеровой, лишь частично облегчили деятельность зоозащитников."В отлове работают хорошие люди, которые сотрудничают с волонтерами: помогают в стерилизации животных, позволяют нам забирать щенят и котят, которые не выживут без особых условий", — объясняет она.Однако меньше собак на улицах от этого не стало. Животных, хоть и стерилизованных, продолжали выпускать на места прежнего обитания, где они сбивались в стаи.Из-за этого в декабре 2022-го мэрия Кемерово запретила выпускать прошедших ОСВВ питомцев практически на все городские территории — рядом с многоквартирными домами, общественными зонами отдыха и другими местами, где раньше обитали собаки и кошки."Обречены на голодную смерть"Тогда службы отлова стали импровизировать и отправлять животных за город. Самая тяжелая ситуация сложилась в Анжеро-Судженске."Уже год отловленных вывозят на свалку бытовых отходов. Животные там обречены на голодную смерть. Волонтеров туда не пускают, территория огорожена", — говорит директор приюта для бездомных животных "Островок доброты" Светлана Киселева.Зоозащитники обратились в администрацию города. Однако там ответили: вывозить собак после отлова на свалку законно."Район полигона твердых бытовых отходов в данный перечень не входит, он расположен на расстоянии более 150 метров от мест, куда выпускать животных запрещено", — пояснили чиновники.В Анжеро-Судженске всего два приюта для животных. И оба частные. Тот, что содержит Киселева, самый крупный: там около 200 собак. Он же — один из немногих, получающих государственную помощь."Нам ежемесячно выделяют 25 тысяч рублей. Этого едва хватает, чтобы заплатить двум рабочим, — рассказывает Киселева. — Также арендуем землю за небольшую сумму. Но все равно не справляемся. Новых животных уже не принимаем, потому что за ними некому ухаживать"."Испытывают страх"Зоозащитники считают, что поправки к закону должны пойти на пользу региону. Однако у них остаются вопросы к его исполнению."Например, непонятно, кто и как будет определять, угрожало ли животное жизни человека и как именно проявляло немотивированную агрессивность. Ведь во время отлова они так или иначе испытывают страх и защищаются, — объясняет Киселева. — Пока не будет четких критериев и разъяснений, их продолжат убивать".К слову, в Мурманской области этот вопрос проработали более детально. Закон об эвтаназии там утвердили следом за Кемеровской областью — 30 октября."Принимать решение об агрессивности будут специализированные комиссии при приютах, состоящие из кинологов, ветеринарных врачей и представителей подрядных организаций, занимающихся отловом. У нас один из немногих субъектов Российской Федерации, где этот метод поставлен на научную основу", — сообщил на заседании областной думы глава комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.В Кузбассе же пока не заявляли о том, что будут уточнять критерии. И поэтому зоозащитники с недоверием относятся к нововведениям. Они считают, что лучший вариант все еще один — своими силами распределять котов и собак по новым хозяевам.

https://ria.ru/20241013/zhivotnye-1977574921.html

https://ria.ru/20240720/sud-1960739905.html

мурманская область

кемерово

анжеро-судженск

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общество, мурманская область, кемерово, анжеро-судженск