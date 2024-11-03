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В Иране произошло землетрясение - РИА Новости, 03.11.2024
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23:24 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/zemletryasenie-1981738469.html
В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение - РИА Новости, 03.11.2024
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Бардсир в провинции Керман, расположенной на юго-востоке Ирана, передает... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:24
2024-11-03T23:24
в мире
иран
семнан
ирак
землетрясение
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ТЕГЕРАН, 3 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Бардсир в провинции Керман, расположенной на юго-востоке Ирана, передает агентство IRNA. "Землетрясение магнитудой 4,3 по шкале Рихтера произошло сегодня вечером, в воскресенье, на глубине восьми километров под землей в окрестностях Бардсира в Кермане", - говорится в сообщении агентства. Землетрясение в провинции Керман стало пятым по счету за сегодняшний день: ранее в воскресенье иранские СМИ сообщали о ряде аналогичных катаклизмов магнитудой от 3,1 до 4,8 баллов по шкале Рихтера в городах Гермсар и Арадан северной провинции Семнан, городе Тазеабад граничащей с Ираком западной иранской провинции Керманшах и городе Ошторинан западной провинции Лурестан.
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в мире, иран, семнан, ирак, землетрясение
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В Иране произошло землетрясение

IRNA: землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло в иранской провинции Керман

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Бардсир в провинции Керман, расположенной на юго-востоке Ирана, передает агентство IRNA.
«
"Землетрясение магнитудой 4,3 по шкале Рихтера произошло сегодня вечером, в воскресенье, на глубине восьми километров под землей в окрестностях Бардсира в Кермане", - говорится в сообщении агентства.
Землетрясение в провинции Керман стало пятым по счету за сегодняшний день: ранее в воскресенье иранские СМИ сообщали о ряде аналогичных катаклизмов магнитудой от 3,1 до 4,8 баллов по шкале Рихтера в городах Гермсар и Арадан северной провинции Семнан, городе Тазеабад граничащей с Ираком западной иранской провинции Керманшах и городе Ошторинан западной провинции Лурестан.
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