https://ria.ru/20241103/zemletryasenie-1981738469.html

В Иране произошло землетрясение

В Иране произошло землетрясение - РИА Новости, 03.11.2024

В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Бардсир в провинции Керман, расположенной на юго-востоке Ирана, передает... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T23:24

2024-11-03T23:24

2024-11-03T23:24

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семнан

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землетрясение

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ТЕГЕРАН, 3 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Бардсир в провинции Керман, расположенной на юго-востоке Ирана, передает агентство IRNA. "Землетрясение магнитудой 4,3 по шкале Рихтера произошло сегодня вечером, в воскресенье, на глубине восьми километров под землей в окрестностях Бардсира в Кермане", - говорится в сообщении агентства. Землетрясение в провинции Керман стало пятым по счету за сегодняшний день: ранее в воскресенье иранские СМИ сообщали о ряде аналогичных катаклизмов магнитудой от 3,1 до 4,8 баллов по шкале Рихтера в городах Гермсар и Арадан северной провинции Семнан, городе Тазеабад граничащей с Ираком западной иранской провинции Керманшах и городе Ошторинан западной провинции Лурестан.

https://ria.ru/20241027/zemletryasenie-1980400811.html

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ирак

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, семнан, ирак, землетрясение