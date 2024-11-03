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Явка на выборах в Молдавии составила 54,18 процента

Явка на выборах в Молдавии составила 54,18 процента - РИА Новости, 03.11.2024

Явка на выборах в Молдавии составила 54,18 процента

Явка на выборах президента Молдавии к 22.00 (23.00 мск) составила 54,18%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T23:03

2024-11-03T23:03

2024-11-03T23:08

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 22.00 (23.00 мск) составила 54,18%, сообщается на сайте Центризбиркома.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года.Явка на выборах президента Молдавии к 21.00 (22.00 мск) составила 54,18%, проголосовало почти 1,7 миллиона граждан, из которых более 320 тысяч за рубежом. Итоговая явка в первом туре президентских выборов составила 51,6%, и тогда же проголосовали 240 548 представителей диаспоры.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241101/sandu-1981386534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире, цик молдавии, майя санду, россия, гагаузия