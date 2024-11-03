Явка на выборах в Молдавии составила 54,18 процента
ЦИК: явка на выборах президента Молдавии к 23:00 мск составила 54,18 процента
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента Молдовы
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 22.00 (23.00 мск) составила 54,18%, сообщается на сайте Центризбиркома.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года.
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Явка на выборах президента Молдавии к 21.00 (22.00 мск) составила 54,18%, проголосовало почти 1,7 миллиона граждан, из которых более 320 тысяч за рубежом. Итоговая явка в первом туре президентских выборов составила 51,6%, и тогда же проголосовали 240 548 представителей диаспоры.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.