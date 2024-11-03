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В Москве зафиксировали самую высокую явку на выборах в Молдавии за рубежом

В Москве зафиксировали самую высокую явку на выборах в Молдавии за рубежом - РИА Новости, 03.11.2024

В Москве зафиксировали самую высокую явку на выборах в Молдавии за рубежом

Самая высокая явка на первом туре выборов президента Молдавии за рубежом - в Москве, проголосовала почти половина из максимально возможных 10 тысяч, заявила... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:40

2024-11-03T14:40

2024-11-03T14:44

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Самая высокая явка на первом туре выборов президента Молдавии за рубежом - в Москве, проголосовала почти половина из максимально возможных 10 тысяч, заявила глава ЦИК Анжела Караман.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). Исходя из данных ЦИК, явка на выборах президента Молдавии к 13.00 (14.00 по мск) достигла почти 30%, проголосовало 850 тысяч избирателей. К этому моменту на первом туре в голосовании приняли участие более 25% избирателей (это около 717 тысяч человек)."Что касается голосования за рубежом, то ЦИК приветствует активное участие наших сограждан. Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве (Российская Федерация) – более 2400 и 2100 избирателей (на двух избирательных участках всего 4500 - ред.), Бухаресте (Румыния) – более 2400 избирателей, Брешии (Италия) – около 1700 избирателей, Падуе (Италия) – более 1600 избирателей", - заявила Караман на брифинге.По ее словам, в настоящее время открываются 10 участков в США и Канаде, остальные 11 избирательных участков за границей откроются в ближайшие несколько часов.ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории. В день первого тура выборов к участкам выстроились огромные очереди, их работа из-за этого была продлена еще на два часа.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/sandu-1981686492.html

https://ria.ru/20241103/gutsul-1981682221.html

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Варвара Скокшина

москва, молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире