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В Гагаузии Стояногло получает больше 95 процентов голосов
В Гагаузии Стояногло получает больше 95 процентов голосов - РИА Новости, 03.11.2024
В Гагаузии Стояногло получает больше 95 процентов голосов
Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует у себя... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:29
2024-11-03T23:29
2024-11-03T23:34
молдавия
выборы в молдавии — 2024
александр стояногло
в мире
гагаузия
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в Гагаузской автономии он получает 95,85% голосов, у Санду - 4,15%.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, выборы в молдавии — 2024, александр стояногло, в мире, гагаузия, майя санду, россия
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Александр Стояногло, В мире, Гагаузия, Майя Санду, Россия
В Гагаузии Стояногло получает больше 95 процентов голосов
В Гагаузии подсчитали 85,29% протоколов: у Стояногло — 95,85%, у Санду — 4,15%