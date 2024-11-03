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В Гагаузии Стояногло получает больше 95 процентов голосов

В Гагаузии Стояногло получает больше 95 процентов голосов - РИА Новости, 03.11.2024

В Гагаузии Стояногло получает больше 95 процентов голосов

Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует у себя... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T23:29

2024-11-03T23:29

2024-11-03T23:34

молдавия

выборы в молдавии — 2024

александр стояногло

в мире

гагаузия

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в Гагаузской автономии он получает 95,85% голосов, у Санду - 4,15%.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, выборы в молдавии — 2024, александр стояногло, в мире, гагаузия, майя санду, россия