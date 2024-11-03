https://ria.ru/20241103/vybory-1981737899.html
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента - РИА Новости, 04.11.2024
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента
Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 50,81%, следует из данных ЦИК после обработки 90% протоколов с... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-03T23:10
2024-11-03T23:10
2024-11-04T00:13
молдавия
выборы в молдавии — 2024
майя санду
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 50,81%, следует из данных ЦИК после обработки 90% протоколов с избирательных участков.Действующая глава государства Майя Санду набрала 49,19% голосов.При этом бывший генпрокурор лидирует у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получает 95,85% голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40% после обработки 100% протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60%.В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
https://ria.ru/20241103/pmr-1981721284.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, гагаузия, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду, Гагаузия, В мире
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента
Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 50,81%, следует из данных ЦИК после обработки 90% протоколов с избирательных участков.
Действующая глава государства Майя Санду
набрала 49,19% голосов.
При этом бывший генпрокурор лидирует у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получает 95,85% голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.
На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40% после обработки 100% протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60%.
В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду
и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России
и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой
, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.