Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 03.11.2024 (обновлено: 00:13 04.11.2024)
https://ria.ru/20241103/vybory-1981737899.html
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента - РИА Новости, 04.11.2024
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента
Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 50,81%, следует из данных ЦИК после обработки 90% протоколов с... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-03T23:10
2024-11-04T00:13
молдавия
выборы в молдавии — 2024
майя санду
гагаузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_0:116:2692:1631_1920x0_80_0_0_86f242b37ec203ed6bccd86d7eeddad2.png
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 50,81%, следует из данных ЦИК после обработки 90% протоколов с избирательных участков.Действующая глава государства Майя Санду набрала 49,19% голосов.При этом бывший генпрокурор лидирует у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получает 95,85% голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40% после обработки 100% протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60%.В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
https://ria.ru/20241103/pmr-1981721284.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html
https://ria.ru/20241101/sandu-1981386534.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_184:0:2568:1788_1920x0_80_0_0_a6584e0f96e42049bb4002069e5d0198.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, гагаузия, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду, Гагаузия, В мире
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента

Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 50,81%, следует из данных ЦИК после обработки 90% протоколов с избирательных участков.
Действующая глава государства Майя Санду набрала 49,19% голосов.
Мост между городом Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и молдавским городом Резина перекрыли - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии заявили о минировании моста, по которому едут избиратели из ПМР
Вчера, 19:26
При этом бывший генпрокурор лидирует у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получает 95,85% голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.
На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40% после обработки 100% протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60%.
В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Люди во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"Трагикомичная ситуация". У границ Украины может полыхнуть
Вчера, 08:00
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Санду обвинили в авторитаризме и злоупотреблении властью
1 ноября, 16:40
 
МолдавияВыборы в Молдавии — 2024Майя СандуГагаузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала