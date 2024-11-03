https://ria.ru/20241103/vybory-1981723705.html

В Варнице сообщили о "бомбе" на избирательном участке для приднестровцев

В Варнице сообщили о "бомбе" на избирательном участке для приднестровцев - РИА Новости, 03.11.2024

В Варнице сообщили о "бомбе" на избирательном участке для приднестровцев

Голосование на избирательном участке в Варнице, куда приходят для участия в выборах жители Приднестровья, было приостановлено из-за анонимного сообщения о... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T19:54

2024-11-03T19:54

2024-11-03T20:25

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Голосование на избирательном участке в Варнице, куда приходят для участия в выборах жители Приднестровья, было приостановлено из-за анонимного сообщения о минировании объекта, люди эвакуированы, сообщил журналистам дежурный офицер.В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Для жителей Левобережья открыто 30 участков на правом берегу Днестра. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск)."Работа избирательного участка временно приостановлена. Поступил звонок о минировании объекта, голосующие и персонал участка эвакуированы", - сказал дежурный офицер.В Варнице в местном лицее работают три избирательных участка, там могут голосовать жители левобережной части Молдавии (Приднестровья).Ранее в воскресенье в полиции заявляли, что движение по мосту Рыбница-Резина, по которому ряд избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре, прекращено из-за угрозы безопасности, поскольку в потоке людей находится человек, который "не сотрудничает с полицией" и держит "подозрительный ящик", отказываясь раскрыть его содержимое. Через несколько часов движение по мосту возобновилось. Позднее полиция сообщила, что движение на мосту снова перекрыто из-за сообщения о минировании.Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241015/moldavija-1978230461.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире