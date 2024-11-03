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На избирательных участках в Молдавии увеличили число полицейских - РИА Новости, 03.11.2024
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12:18 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/vybory-1981676877.html
На избирательных участках в Молдавии увеличили число полицейских
На избирательных участках в Молдавии увеличили число полицейских - РИА Новости, 03.11.2024
На избирательных участках в Молдавии увеличили число полицейских
Количество полицейских, дежурящих на избирательных участках в Молдавии, увеличено, чтобы второй тур выборов президента прошел без нарушений, заявил глава... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:18
2024-11-03T12:18
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майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Количество полицейских, дежурящих на избирательных участках в Молдавии, увеличено, чтобы второй тур выборов президента прошел без нарушений, заявил глава полиции Виорел Чернэуцяну. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. "Сегодня, во втором туре голосования на президентских выборах, мы повысили уровень активности полиции вблизи избирательных участков по всей стране. Это происходит в контексте последних событий, произошедших в нашей стране, когда мы обнаружили различные формы провокаций или намерений совершить определенные правонарушения или уголовные преступления", - заявил Чернэуцяну журналистам. По его словам, в Кодексе о правонарушениях ничего не сказано о том, что в день голосования люди освобождены от ответственности за правонарушения или уголовной ответственности. Он заверил, что нарушителей не будут лишать права отдать голос. "Мы еще раз подчеркиваем, что любое нарушение будет задокументировано полицией, будут приняты соответствующие меры. Мы рекомендуем всем гражданам вести себя в обществе корректно и корректно, чтобы выборы прошли без отклонений и нарушений", - добавил он. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981625060.html
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в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
На избирательных участках в Молдавии увеличили число полицейских

В Молдавии увеличили число полицейских, дежурящих на избирательных участках

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Количество полицейских, дежурящих на избирательных участках в Молдавии, увеличено, чтобы второй тур выборов президента прошел без нарушений, заявил глава полиции Виорел Чернэуцяну.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов.
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"Сегодня, во втором туре голосования на президентских выборах, мы повысили уровень активности полиции вблизи избирательных участков по всей стране. Это происходит в контексте последних событий, произошедших в нашей стране, когда мы обнаружили различные формы провокаций или намерений совершить определенные правонарушения или уголовные преступления", - заявил Чернэуцяну журналистам.
По его словам, в Кодексе о правонарушениях ничего не сказано о том, что в день голосования люди освобождены от ответственности за правонарушения или уголовной ответственности. Он заверил, что нарушителей не будут лишать права отдать голос.
"Мы еще раз подчеркиваем, что любое нарушение будет задокументировано полицией, будут приняты соответствующие меры. Мы рекомендуем всем гражданам вести себя в обществе корректно и корректно, чтобы выборы прошли без отклонений и нарушений", - добавил он.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Мужчина голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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