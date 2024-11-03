Эксперты РАНХиГС рассказали, как США помешают России развивать технологии
Эксперты: США после выборов будет давить на другие страны, чтобы помешать России
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вашингтон при любом исходе президентских выборов не оставит попыток помешать России развивать технологии, однако, опасаясь отказа Москвы продавать стратегически важные ресурсы, действовать будет не напрямую с помощью санкций, а через давление на другие страны, помогающие РФ, заявили РИА Новости эксперты РАНХиГС.
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в феврале 2024 года, объявил о запуске новых национальных проектов, призванных обеспечить, в том числе, технологическое лидерство страны. Министр финансов Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку назвал эту цель среди приоритетных. На ее достижение планируется выделить более 6 триллионов рублей.
Эксперты считают, что решение России развивать собственные высокие технологии не вызовет особой реакции со стороны Вашингтона, однако санкции будут усиливаться против стран, помогающих Москве в этой сфере.
"Мне кажется, что санкции будут постепенно усиливаться по линии воздействия на страны, которые помогают России преодолевать действующие сложности или ограничения по импорту технологических и других товаров. То, что сейчас происходит, - это надолго", — считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.
Планируемое выделение в России 6 триллионов рублей на развитие технологий не является для США вызовом, добавляет профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга. "Не думаю, что справедливое решение развивать собственные высокие технологии вызовет особенную реакцию Вашингтона еще и потому, что введение санкций может привести к отказу Москвы продавать стратегически важные ресурсы", - указал он.
При этом эксперт добавил, что Вашингтон при любом исходе выборов не оставит попыток продвигать свою военную и экономическую гегемонию в мире. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.