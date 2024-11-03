https://ria.ru/20241103/vybory-1981643844.html

Эксперты РАНХиГС рассказали, как США помешают России развивать технологии

Эксперты РАНХиГС рассказали, как США помешают России развивать технологии - РИА Новости, 03.11.2024

Эксперты РАНХиГС рассказали, как США помешают России развивать технологии

Вашингтон при любом исходе президентских выборов не оставит попыток помешать России развивать технологии, однако, опасаясь отказа Москвы продавать стратегически РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T05:38

2024-11-03T05:38

2024-11-03T09:50

технологии

россия

вашингтон (штат)

москва

владимир путин

антон силуанов

александр абрамов

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вашингтон при любом исходе президентских выборов не оставит попыток помешать России развивать технологии, однако, опасаясь отказа Москвы продавать стратегически важные ресурсы, действовать будет не напрямую с помощью санкций, а через давление на другие страны, помогающие РФ, заявили РИА Новости эксперты РАНХиГС. Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в феврале 2024 года, объявил о запуске новых национальных проектов, призванных обеспечить, в том числе, технологическое лидерство страны. Министр финансов Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку назвал эту цель среди приоритетных. На ее достижение планируется выделить более 6 триллионов рублей. Эксперты считают, что решение России развивать собственные высокие технологии не вызовет особой реакции со стороны Вашингтона, однако санкции будут усиливаться против стран, помогающих Москве в этой сфере. "Мне кажется, что санкции будут постепенно усиливаться по линии воздействия на страны, которые помогают России преодолевать действующие сложности или ограничения по импорту технологических и других товаров. То, что сейчас происходит, - это надолго", — считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Планируемое выделение в России 6 триллионов рублей на развитие технологий не является для США вызовом, добавляет профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга. "Не думаю, что справедливое решение развивать собственные высокие технологии вызовет особенную реакцию Вашингтона еще и потому, что введение санкций может привести к отказу Москвы продавать стратегически важные ресурсы", - указал он. При этом эксперт добавил, что Вашингтон при любом исходе выборов не оставит попыток продвигать свою военную и экономическую гегемонию в мире. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950844729.html

россия

вашингтон (штат)

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технологии, россия, вашингтон (штат), москва, владимир путин, антон силуанов, александр абрамов