https://ria.ru/20241103/vybory-1981641349.html
Эксперт: ни Трамп, ни Харрис не смогут улучшить отношения России и США
Эксперт: ни Трамп, ни Харрис не смогут улучшить отношения России и США - РИА Новости, 03.11.2024
Эксперт: ни Трамп, ни Харрис не смогут улучшить отношения России и США
Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы на выборах, не сможет улучшить отношения этой страны с Россией, преодоление конфронтации между США и РФ в РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:31
2024-11-03T04:31
2024-11-03T04:31
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы на выборах, не сможет улучшить отношения этой страны с Россией, преодоление конфронтации между США и РФ в обозримой перспективе представляется невозможным, выразил мнение в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "В любом случае ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не улучшат российско-американские отношения. Преодоление российско-американской конфронтации во возримой перспективе представляется невозможным. В Америке очень прочный антироссийский консенсус", - сказал Суслов. Он добавил, что Соединенные Штаты видят Россию как геополитического и идеологического противника, одним из членов так называемой "новой оси зла", о которой в Соединенных Штатах очень любят говорить. По словам эксперта, кандидат в президенты США Дональд Трамп нанесет больший ущерб международному положению Соединенных Штатов и их отношениям с союзниками и это выгоднее для России. По его словам, в случае победы Трампа на Западе усилятся внутренние разногласия, при этом, если победит Камала Харрис, то со стороны США не будет даже запроса на улучшение отношений с Россией. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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россия, сша, америка, камала харрис, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024
Россия, США, Америка, Камала Харрис, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы президента США — 2024
Эксперт: ни Трамп, ни Харрис не смогут улучшить отношения России и США
Эксперт Суслов: ни, Трамп, ни Харрис не смогут улучшить отношения с Россией
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы на выборах, не сможет улучшить отношения этой страны с Россией, преодоление конфронтации между США и РФ в обозримой перспективе представляется невозможным, выразил мнение в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"В любом случае ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не улучшат российско-американские отношения. Преодоление российско-американской конфронтации во возримой перспективе представляется невозможным. В Америке
очень прочный антироссийский консенсус", - сказал Суслов.
Он добавил, что Соединенные Штаты видят Россию как геополитического и идеологического противника, одним из членов так называемой "новой оси зла", о которой в Соединенных Штатах очень любят говорить.
По словам эксперта, кандидат в президенты США Дональд Трамп нанесет больший ущерб международному положению Соединенных Штатов и их отношениям с союзниками и это выгоднее для России. По его словам, в случае победы Трампа на Западе усилятся внутренние разногласия, при этом, если победит Камала Харрис, то со стороны США не будет даже запроса на улучшение отношений с Россией.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.