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В голосовании за рубежом лидирует Санду с 74,13 процента - РИА Новости, 03.11.2024
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23:48 03.11.2024 (обновлено: 23:52 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/vybory--1981740713.html
В голосовании за рубежом лидирует Санду с 74,13 процента
В голосовании за рубежом лидирует Санду с 74,13 процента - РИА Новости, 03.11.2024
В голосовании за рубежом лидирует Санду с 74,13 процента
Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", после обработки 7,87% протоколов с избирательных... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:48
2024-11-03T23:52
политика
майя санду
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
молдавия
в мире
россия
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", после обработки 7,87% протоколов с избирательных участков за рубежом лидирует во втором туре выборов главы республики с 74,13% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 25,87%, сообщает Центральная избирательная комиссия.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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политика, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, молдавия, в мире, россия, гагаузия
Политика, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия, В мире, Россия, Гагаузия
В голосовании за рубежом лидирует Санду с 74,13 процента

ЦИК Молдавии после обработки 7,8% протоколов: за рубежом лидирует Санду с 74,13%

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", после обработки 7,87% протоколов с избирательных участков за рубежом лидирует во втором туре выборов главы республики с 74,13% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 25,87%, сообщает Центральная избирательная комиссия.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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ПолитикаМайя СандуАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024МолдавияВ миреРоссияГагаузия
 
 
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