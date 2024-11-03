https://ria.ru/20241103/vybory--1981740713.html

В голосовании за рубежом лидирует Санду с 74,13 процента

В голосовании за рубежом лидирует Санду с 74,13 процента - РИА Новости, 03.11.2024

В голосовании за рубежом лидирует Санду с 74,13 процента

Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", после обработки 7,87% протоколов с избирательных... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T23:48

2024-11-03T23:48

2024-11-03T23:52

политика

майя санду

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", после обработки 7,87% протоколов с избирательных участков за рубежом лидирует во втором туре выборов главы республики с 74,13% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 25,87%, сообщает Центральная избирательная комиссия.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, молдавия, в мире, россия, гагаузия